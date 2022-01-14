異搜店︱陳曉華卸下收視包袱　何廣沛親解呆滯之謎：冇再誤解我

以懸疑奇幻作招徠的《異搜店》，由首個單元開始已令觀眾跌入「猜謎」困局，網上討論焦點亦一直緊貼劇情，有網民指懸疑程度拍得住《十八年後的終極告白》，劇情意外度則直逼《換命真相》：「初時睇以為玄幻，有隻公雞神像，尾段變成探案」、「今次TVB劇成功做到懸疑感，好多秘密」、「睇到好鬼緊張」、「點解好似個個都好可疑」。

阿信（何廣沛）尋晚精神病復發，令到家人同Joey都好擔心。（影片截圖）

來到結局周最後單元，觀眾由周二開始已不斷推測誰是殺死阿信（何廣沛飾）爸爸Big Boss，由於劇情一再「反轉」，觀眾心水答案亦「每日一變」；綜合來說，楊玉梅飾演的玲姐及李成昌飾演的堂哥Big Boss身份呼聲最高，就連昨晚在劇中精神病復發的阿信、信媽阿嫦以及玲姐前下屬阿康（衛志豪飾），亦在嫌疑名單中：「個個個樣都好奸」、「玲姐有隱瞞嘢收埋收埋，似有理虧」、「堂哥呃畫，玲姐呃保險」、「阿信玩火搞到燒死老竇」。據知，今晚玲姐與堂哥將「終極大戰」，除了Big Boss身份水落石出，最後一集劇情更會至少有四位重要角色受到法律制裁，鋃鐺入獄！

陳曉華昨晚在IG上載劇照，為劇集宣傳。

昨晚飾演信媽阿嫦的林漪娸演技獲得一面倒正評，尤其兒子阿信精神病發後，其痛苦不堪、筋疲力竭以及情緒失控爆喊的狀態均讓人看得十分心痛，難怪被指演技超班。另劇中三大年青人主演廣沛、曉華及吳業坤早前接受無綫《東張西望》訪問，廣沛透露看劇本時已很有Feel：「會好想知之後會發生乜嘢事。大家拍嗰陣其實有少少迷惘，點知拍出嚟嘅效果竟然係明明我知道晒個劇情，但睇嗰時都會打冷震！」他又親解在網上掀起熱議的角色呆滯之謎：「係刻意咁設定，觀眾睇到我大爆發之後已冇再誤解我，好多謝大家。」

至於演戲年資尚淺便身負女一重任的曉華，坦言對於收視不俗感到鬆一口氣，並謂感謝監製在拍攝過程中予以正評及鼓勵，讓她可安心演戲。坤哥則搞笑指感恩大家對他的角色沒有太多comment：「因為之前好多comment都係鬧，叫我唔好再演戲之類，但今次冇。」