COLLAR出道專訪︱八女直認遲早單飛　Ivy會向女粉絲派獨家福利？

2022年1月12日，ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》女團COLLAR正式出道，隊長Gao（沈貞巧）、成員Marf（邱彥彤）、Day（許軼）、芯駖（Sumling、李芯駖）、So Ching（蘇芷晴）、Winka（陳泳伽）、Ivy（蘇雅琳）和Candy（王家晴），齊集尖沙咀海港城海運觀點──前年5月郭富城舉行網上演唱會《郭富城鼓舞．動起來 Online Concert 2020》的「天王級舞台」，首次公開跳唱首支單曲《Call My Name!》，雖然不設現場觀眾入場支持，但仍然吸引大量粉絲在「核心外圍」遠距離支持，ViuTV官方Facebook直播最高峰亦有近8萬網民同時收看，而昨日準時在晚上八點推出的《Call My Name!》MV同樣成績斐然，不足24小時觀看次數已經超過50萬，氣勢比起師兄MIRROR有過之而無不及。今日（14/1）早上，八位囡囡接受《香港01》專訪，分享出道心情，講起MV觀看次數節節上升，她們便顯得異常雀躍，其中Winka更興奮地說：「你唔講我哋都未知個數字咁勁！真係好多謝大家支持！」

COLLAR今日（14/1）接受《香港01》專訪，大談出道心情。（葉志明攝）

Marf專訪靚相：

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全民造星IV｜8人女團COLLAR成軍 成員與早前名單有出入？

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自ViuTV宣布製作《全民造星IV》，開宗明義組女團後，外界一直對人選、風格有各樣想像，有人想她們可以玩青春甜美風格，亦有人覺得走型格路線更佳，Gao坦言COLLAR是要打破上述固有觀念：「我相信完咗《全民造星IV》之後，大家對女團嘅定義，都有唔同嘅睇法，我希望COLLAR嘅特色，會令大家鍾意我哋。」而So Ching便表示COLLAR充滿成長空間：「唔夠一個月就已經要出道，好多嘢都睇得到係有進步空間，好開心觀眾會畀時間我哋進步，好多謝香港人支持香港樂壇。」問到有什麼要改善時，Day即笑說：「食零食，好似唔太健康，我哋而家體力、身材都好緊要，所以都要健身，培養運動習慣。（經理有要求減磅？）咁又冇！」Gao則指雖然比賽時已經與隊友建立好一定默契，但眾人仍有磨合空間。

雖然成軍不足三星期，出道只有兩日，但是COLLAR八女默契十足。（陳順禎攝）

Gao專訪靚相：

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So Ching專訪靚相：

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師兄MIRROR成軍三年，不少成員也推出了個人單曲，COLLAR都期待單飛發展？Candy透露八女各自單飛出Solo歌也是目標之一：「經理人阿Wing（戴穎）都有講過係我哋嘅最終目標嚟，但我覺得一步步嚟啦，起步都係團體發展先，之後等公司安排，我們都希望有呢啲機會。」提到出道當晚，不少粉絲在「核心外圍」冒寒風等待見她們一面，芯駖直言好擔心他們：「因為真係好凍，擔心佢哋等太耐，都未必真係見到大家。」Ivy便指之前已經有不少女粉絲三更半夜，到ViuTV錄影廠所在的九龍灣展貿中心大門外等候：「好擔心佢哋安全，要小心啲。（送佢哋返屋企！）女仔都可以考慮下！」芯駖聞言即笑指Ivy會令粉絲更危險。

學識做COLLAR手勢未？（陳順禎攝）

Candy專訪靚相：

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Ivy專訪靚相：

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芯駖專訪靚相：

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自古以來，「偶像不應談戀愛」是經營女團的金科玉律，以免粉絲幻想破滅，影響日後發展，不過COLLAR卻表示經理人阿Wing未有不准她們拍拖，與男友感情穩定的Winka說：「佢冇特別唔准，最緊要係識諗、自律。」與MIRROR御用舞蹈員阿Mo拍拖多年的So Ching則說：「我自己都唔想太高調，驚影響另一半嘅生活，但係又未至於撳住佢個頭唔畀佢出現，咁樣會好慘。」芯駖又指今時今日的女團成員公開戀情也是好事：「觀眾都鍾意有情有義嘅藝人，你同伴侶穩定，即係你重情義嘛，哈哈哈！最搞笑的是，Day自爆有七個老公，搞到七位隊友連忙問是否指她們，但Day竟然說：「唔係，Sorry，係BTS（防彈少年團）！」至於有否擔心過與MIRROR成員傳緋聞，芯駖說：「識咗太耐，應該冇緋聞可以傳。」咦？係咪即係MIRROR唔夠吸引？身為隊長的Gao立即九秒九「大腳解圍」：「吸引，吸引嘅係佢哋努力同才華。」轉數快過光，叻女叻女。

Winka專訪靚相：

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Day專訪靚相：

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Credit：

Makeup：San Chan、Kineks Ho、Cathy Zhang 、Janice Wong

Hair：Heitai、Kenji Chan 、Vic Lai 、Kristy Wailing、Taurus Lee

Wardrobe：Moncler(Gao)、Celine(Candy)、Gucci(Sumling)、Miumiu, Louboutinworld(Marf)、Moncler, Claudiepierlot(Ivy)、Moncler, Sandroparis, Louboutinworld（Soching)、Chloe(Winka)、Gucci, Louboutinworld(Day)