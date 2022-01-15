隱門｜62歲吳岱融做賊王挨打跌落懸崖：佢哋真係好睇得起我

吳岱融為了拍攝《隱門》由內地返港，劇組好有誠意咁安排大量動作戲給他，呢日在「天外天」拍攝追蹤＋跳落山的戲份。（葉志明攝）

吳岱融喺《巨輪II》中奸到出汁嘅表現，獲網民激讚「一個高天鷲救起成套劇」，當中嘅「臭x」對白更成為網民傳誦嘅金句，cap圖至今仍不時出現。之不過，「鷲哥」呢個經典，好可能會被吳岱融喺新劇《隱門》當中所飾演嘅葉嘯天所取替，劇中飾演賊王嘅佢十惡不赦，打劫金舖、殺人、強姦樣樣齊，就連面對自己女兒都毫無憐憫之心，難怪佢自己都話「從影以嚟未試過演咁變態嘅角色」

吳岱融同陳少邦呢場打戲拍了個多小時。（葉志明攝）

雖然做足晒安全措施，但體力呢啲嘢又真係冇得預。（葉志明攝）

吳岱融呢日同陳展鵬、陳少邦去到位於馬鞍山嘅天外天拍攝外景，吳岱融一埋位已經同陳少邦打到沙塵滾滾，最後更搞到跌落山崖，雖然在場有替身stand by，但吳岱融大部份時間都親身上陣，尤其是以威也半天吊在山崖邊，只見62歲嘅佢身手仍然敏捷，果然係老而彌堅。吳岱融接受《香港01》訪問時表示：「估唔到我呢個年紀都仲咁多場作，佢哋真係好睇得起我。好在監製體諒我，有替身stand by，畢竟我都30對，有時拍一個鏡頭，佢哋想快，但我都要回氣，有替身上就好好多。」

全程有替身stand by。（葉志明攝）

吳岱融向來有踢波、慢跑、拉筋等習慣，不過由開拍至今，十多場的動作戲為他節省了不少健身費用。「雖然我係出手嗰位，但趙樂賢慘啲，佢起碼中我6嘢，哈哈！我自己都唔好意思。佢試過被我用拳頭打到個咀、被我用拖鞋打到耳仔瘟瘟聲、咬到耳仔咬到叫救命、我揸車撞甩佢架車倒後鏡、丟煙灰缸丟中佢個頭、隻手被比插到流晒血。雖然我知道佢想鬧我，不過佢真係好有演員道德，一直默默耕耘，果然係有前途。」

陳少邦、陳展鵬以及吳岱融在「天外天」拍攝外照。（葉志明攝）

對於劇中的角色葉嘯天，吳岱融透露有部份是參考「賊王」葉繼歡。「我基本未試過演咁變態的角色，好直線、冇善心，甚至可以話係冷血。因為我細個喺越南冇得食，唔搶就屎屎都冇得食。到之後有自己細路，我一見到演黃智雯小時候嗰位童星就一巴扯埋去，到佢大個又係咁。其實係幾好玩，因為完全唔需要考慮係咩感情，所以係一個非常變態嘅人物。」吳岱融在劇中的一場搶劫金舖，除了令他被判監30年之外，亦在陳展鵬、黃智雯、湯洛雯等人受到影響。「佢哋嘅上一代有被我打死、被我強姦，好多戲監製Amy姐(王心慰)比個咁極端嘅角色我，因為可以點都得，有時我講太多粗口，佢哋都會叫我收番啲。」

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