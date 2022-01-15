Candy@COLLAR原來是運動健將　畢業自熱門直資英中學費相宜

以《全民造星IV》第8名畢業，Candy王家晴以女團COLLAR正式出道。（IG：@candyw1219）

1月12日ViuTV《全民造星IV》女團COLLAR正式出道，八位成員火速圈粉，當中年紀最輕的成員，剛剛19歲的Candy 王家晴，更率先令鏡粉與前夫差點家變。樣貌甜美的Candy原來是運動健將，母校更是相當受歡迎的直資英中。

Candy王家晴剛剛19歲，甜美外型是COLLAR的顏值擔當。（IG：@candyw1219）

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12月19日踏入19歲的Candy，以《全民造星IV》第8名畢業，比賽未完已獲邀拍攝兩個廣告，又參與師兄193新歌《再見PuppyLove》MV拍攝。165CM高的Candy原來中學時是運動健將，早前她在IG開直播，有粉絲發現她房內有籃球，Candy笑言表示，「唔好睇我咁樣，我係運動人嚟架。」中學時開始參與田徑，是個短跑選手，IG上更有她參與田徑及籃球比賽的英姿，2017年更曾參與U16發展隊甄選。

Candy 母校是位於沙田的香港神託會培基書院，是區內著名的Band 1英文中學，樓高十層佔地近6000平方米，校園環境相當優美。除了本地DSE文憑試課程，學校亦於去年起，引入International Advanced Level（國際進階程度普通教育證書，簡稱IAL）課程，方便學生畢業後赴英、美、加、澳等熱門地點升學。每年投考人數眾多競爭激烈，約2400人爭200個學位，全年學費約 $25,410。

沙田的香港神託會培基書院，是區內著名的Band 1英文中學，樓高十層佔地近6000平方。（Google Map）

Candy在總決賽跳唱《收聲多謝》：