異搜店｜李成昌2分鍾內疚剖白戲無可挑剔　效忠TVB 43年從未離開

由何廣沛和陳曉華主演的劇集《異搜店》，昨日（14日）迎來大結局，殺死阿信（何廣沛飾）爸爸的Big Boss亦終於揭曉，李成昌飾演的堂哥承認自己是當年放火和偷畫的真兇，即是他令阿信爸爸跳樓自殺時，原來真正殺死爸爸的人竟是楊玉梅飾演的玲姐，她追債時用鐵捧打傷阿信爸爸並令他意外墮樓。不過，全晚的高潮位絕對是李成昌的內疚剖白戲！



何廣沛（飾韋德信）仲可以令自己承認放火做壞事。（《異搜店》截圖）

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李成昌的內疚剖白戲長達2分鐘，他將後悔、內疚和恐懼，甚至作案時陰毒的情緒演繹得相當出色，演技無可挑剔！現年64歲的李成昌於1979年第八期無綫電視藝員訓練班畢業後，正式加入無綫電視成為旗下演員後，直到目前已經長達43年從未離開，「TVB最忠心演員」他當之無愧！

所有表情都好到位！（影片截圖）

眼淚收放自如！（影片截圖）

李成昌入行43年，全部時間都留在TVB！（微博照片）

李成昌1979年出道不久即獲曾勵珍賞識，加入長壽處境喜劇《香港八一》至《香港八六》系列，飾演性格樸實的內地新移民青年任百康（康仔），由於此劇在黃金時間播放長達五年，李成昌也漸被觀眾認識。李成昌入行43年，演活過不同類型嘅角色；從忠到奸、由小角色到大人物，李成晶通通應付自如，演技能收能放，戲路全面。

點撃下圖睇李成昌經典演出，由文青到惡人都輕鬆駕馭：

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李成昌接受訪問時指，亞洲電視和香港電視網絡都曾有邀請他跳槽，他卻從沒有想過離開，他亦非常知足，表示多年來除了1997年金融風暴停薪外，公司都待他不薄，自己節儉生活亦過得不錯。2012年，李成昌在《萬千星輝頒獎典禮2012》獲無綫電視頒發「傑出演員大獎」，肯定及嘉許他在演藝圈中的貢獻及付出。近年兼任無綫藝員訓練班導師。

昌哥閒時熱愛大自然！（微博照片）