41歲嘉熙參加節目再挑戰女團　Fit爆好身材完全不像是兩子之母

韓國女團After School第一代隊長的嘉熙，2012年正式離隊後，2016年與圈外老公結婚並誕下兩子，一家人近年主要在夏威夷居住。今年41歲的她最近參加節目《媽媽是偶像》再挑戰女團，極好的狀態又一次造成熱話。



雖然嘉熙出道之時已29歲，但她驚人的實力令人驚艷。（starnews）

嘉熙在她從事舞者工作第10年的2009年，29歲的高齡才以After School隊長出道。2012年退團後轉以Solo歌手身份活動，結婚後分別於2016及2018年誕下兩子。近年嘉熙不時以導師身份出演選秀節目，最近她更以人母的身份參加節目《媽媽是偶像》再挑戰女團。嘉熙自登場後好評不斷，網民大讚她的實力不變外，身材和外貌更是保養得宜。

近日嘉熙出現《媽媽是偶像》時，極佳狀態成為熱話。（IG/@kahi_korea）

嘉熙站在正中非常搶眼！（tvN截圖）

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最新一集中，嘉熙與前Wonder Girls閔先藝和Haha老婆Star等一同翻唱新人女團aespa的大熱歌《Next Level》。嘉熙站在正中搶鏡到不得了。即使穿上低腰褲，也完全考不起嘉熙零贅肉的好身材，見到她明顯的腹肌線條，網民都驚訝完全看不出她已是兩子之母。

嘉熙不時在IG大曬好身材，完全不像兩子之母。（IG/@kahi_korea）

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