IT狗︱前財爺曾俊華驚喜客串　大讚對手Lokman好戲：演技好犀利

前財爺曾俊華（John）昨日（14日）驚喜現身ViuTV劇集《IT狗》，並與MIRROR隊長楊樂文（Lokman）做對手戲兼擺出手指心心，非常搞笑。曾俊華今日（15日）就在社交平台上載拍攝情況並寫着：「好開心可以參與今次嘅電視劇演出。多謝Bowtie同ViuTV促成今次合作。多謝《IT狗》劇組、曾經同我合作過同一齊逛紐約波士頓嘅導演Lawrence Kan、楊樂文、彭秀慧、Martin同我一齊演出呢一幕。Lokman嘅演技好犀利，大家不妨留意一下。《IT狗》係ViuTV嘅原創喜劇，內容講述IT人為求出路決定自己創業，希望觀眾睇得開心之餘亦會更加留意社會上嘅創科發展，畢竟好嘅創意同科技可以為社會進步帶嚟關鍵性嘅影響。希望香港可以繼續孕育更多好嘅創意同科技，支持創科意念堅持，前行。」



前財爺曾俊華驚喜現身ViuTV劇集《IT狗》，並與MIRROR隊長楊樂文做對手戲兼擺出手指心心，非常搞笑。 （曾俊華FB圖片）

導演Lawrence亦在IG上載與曾俊華合照寫下二人相識經過，亦感激對方一口答應客串演出：「時間回到2018年，世界未有疫情，地球還未倒轉，嗰次拍攝認識咗曾俊華John同佢太太Lynn。有幸可以跟住佢遊歷佢嘅大學MIT及Harvard，off camera嘅時候仲傾乜都得。John分享咗好多對香港創科嘅vision，以及香港創科嘅苦與樂。除咗學到好多嘢，我真切感受到佢對香港創科嘅熱誠，其實當時已經有創作《IT狗》嘅小念頭，不過可以成事都唔易，我話如果有一日真係可以拍得到，一定搵佢客串（唔知佢記唔記得）。到2020-2021年，嗰一個小念頭終於萌芽，其實喺劇本嘅時候已經寫咗曾俊華，當時有同事問『劇本嘅曾俊華？係真係曾俊華？』事隔幾年，我都係冒昧message John, 結果依舊親切嘅John一口答應。多謝Viu TV及Bowtie促成今次呢件事，成日都想好似外國Sit Com咁有呢一類嘅Cameo，呢一集對我來講特別有意義。」