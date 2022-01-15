單身即地獄︱兩大拍攝地公開　天堂島頂級酒店套房入住要講條件？

Netflix節目《單身即地獄》完播後依然話題不斷，爆紅的宋智雅曝光率亦相當高。相信不少觀眾都對節目兩大拍攝地「天堂島」和「地獄島」非常好奇，經搜尋後發現，原來要到訪兩個地方也不容易。



「地獄島」水清沙幼，實際是仁川甕津郡的著名景點。（Netflix截圖）

觀眾都大讚《單身即地獄》中的「地獄島」水清沙幼，其實完全不「地獄」。雖然節目組沒有公開無人島位置，但眼利的觀眾就發現「地獄島」是位於仁川甕津郡的沙升鳳島（사승봉도），《Running Man》和《2天1夜》等節目都曾到此取景。不過想到訪除了乘搭直昇機外，必須於仁川大阜島乘住渡輪或私人艇仔。每位乘客收費15,000韓元（約100港元），私人包船費用則為10萬韓元（約650港元）。

要前往沙升鳳島的話，必須乘搭小船。（Netflix截圖）

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節目男女配對成功後會前往「天堂島」，相信不少觀眾都被超高級的酒店吸引住眼球。「Paradise City」同樣位於仁川，韓劇《德魯納酒店》曾到此取景外，也是BIGBANG太陽與閔孝琳舉辦婚禮的場地，BLACKPINK Rosé等也曾在酒店打卡度假。節目中，姜素妍和吳振澤等入住的頂級房間空間寬敞外，更擁有私人泳池，可是要入住一晚的價錢也不是人人都負擔得起。

Rosé＠BLACKPINK曬Staycation靚相 入住一晚索價六位數？

「天堂島」同樣位於仁川，相信觀眾早就被其高級裝潢吸引住。（Netflix截圖）

不過想住一晚同款套房竟然索價約14.5萬港元。（pcitykorea）

查詢過酒店的價格後發現，要入住與《單身即地獄》參加者同款，擁私人泳池的頂級套房的話，一晚索價2,200萬韓元（約14.5萬港元）。雖然房間最大有超過一萬呎，亦有專屬管家及私人停車場和電梯等，但絕對不是一般人能負擔得起的高級享受。當中較平民的蒙豪華雙人房一晚收費約55萬8千韓元（約3,650港元），雖然沒有最頂級的配套，但至少有機會感受一下酒店的豪華和舒適感。

宋智雅與崔時訓在泳池聊天這一幕，相信不是對對情侶都負擔得起。（Netflix截圖）

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