搵鬼去電視城｜女藝員休息室勁猛鬼　呂珊公開恐怖親身經歷

C君（鄭詩君）上任做TVB J2頻道Creative Director後，上年11月開始「新時段，新態度」，於晚上黃金時段推出一連串不同風格綜藝節目。逢周一晚11點播出的實驗式靈探節目《搵鬼去電視城》，由一班後生仔女，包括王虹茵、胡敏芝、黃翠瑩、劉倬昕、徐文浩及布樂文輪流擔任「探靈勇者」，與「靈異顧問」徐加晴及Jessica Yau齊齊深入傳聞中電視城「猛鬼之地」。

徐文浩首先出發去以猛鬼馳名嘅女藝員休息室探靈！

今集探靈地點是女藝員休息室，「探靈勇者」分別為徐文浩（Fred）及布樂文（JB）。首先出發的Fred透露女藝員休息室出名猛鬼，更曾有不少人指在休息室內見過一隻好惡的女鬼及一個小女鬼。今集「靈異顧問」Jessica Yau親自出動與被封為「高傲女鬼」的亡魂直接對話，Jessica事後更坦言：「呢個女靈體比較大牌，比較惡！」 聽落都毛管戙！之後Jessica安排Fred與女鬼Speed Dating，Fred與女鬼燭光晚餐期間先後以碟仙及銀仙溝通，高傲女鬼回答了不少問題，更自爆最喜歡的男藝員名字叫Ron，非常弔詭！

今集「靈異顧問」Jessica Yau親自出馬。

緊接Fred出場的JB則拿着靈探棒在女藝員休息室內與小女鬼「互動」，更問亡魂「會唔會跟我返屋企」，期間小女鬼的回答令JB嚇得冷汗直標，更要出盡辦法氹回小女鬼才化解危機，十分驚險！製作組今集還邀來了資深藝人呂珊擔任嘉賓，並會公開在女藝員休息室親身經歷的靈異事件。