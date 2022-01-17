郭可盈獨立屋為囡囡開生日派對　林天若12歲暴風長高滲少女味

郭可盈與林文龍在西貢獨立屋，為囡囡林天若舉行12歲生日派對。 （IG：@khy_official）

郭可盈與林文龍2004年結婚，2010年誕下寶貝女林天若（Tania），之後逐漸淡出幕前，專心相夫教女。轉眼間天若已經12歲，疫情期間郭可盈盡力為囡囡安排慶祝活動留下美好回憶。她們在西貢獨立屋舉行生日派對，邀請一眾同學出席，原來轉眼間暴風長高，幾近與媽媽一樣高。

郭可盈親自為囡囡林天若生日派對佈置。 （IG：@khy_official）

1月16日郭可盈上載多張照片，原來她在西貢獨立屋為囡囡舉行12歲生日派對，邀請一眾同學出席。疫情期間只請了8位友好同學，而且嚴守防疫規定，合照時戴好口罩。郭可盈留言：「12歲了！祝親愛的女兒Tania繼續健康平安、幸福快樂、正面積極地成長！非常感恩！因疫情關係，到來的賓客都會經過全身消毒，非常合作，贊！用餐完畢大家自然又自律地把口罩戴上，學校家庭管教有方，這好習慣已變成自然了！看見她們歡天喜地，玩得健康安心又開心！#親自佈置多開心#空氣流通多清新#户外活動身體好」

郭可盈與囡囡林天若合照，只有12歲的天若身高已達媽媽耳仔。 （IG：@khy_official）

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郭可盈親自布置場地，在花園搭建了紫色汽球拱門，又有林天若的英文名Tania字樣的裝飾相當有心思。而現年12歲的Tania不但遺傳了父母的優良基因，樣貌標緻，踏入青春期更暴風長高。見到兩母女合照，天若已幾近與168CM高的媽媽平頭﹗而且學業成績優異，在一條龍名校保良局蔡繼有讀書，小學時連續三年獲學科冠軍，去年在小六畢業禮上更奪得中文科傑出表現獎，現就讀中一更獲選為班長。

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