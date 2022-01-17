李多海自爆去年與SE7EN幾乎分手　哭訴母親當初不喜歡男友

37歲《大話妹》李多海自2016年與SE7EN認愛後，二人已穩定交往7年。可是兩人拍拖非常低調，從來沒有合照公開，直至近日才首次合體亮相節目《全知干預視角》。李多海不但自爆去年幾乎與SE7EN分手，更落淚大談母親對男友的初印象。



李多海和SE7EN難得首次同框，節目一播出已造成熱話。除了首次公開二人的甜蜜合照，憶述秘密拍拖初期，如果避開傳媒和粉絲的目光外，李多海更自爆去年與SE7EN發生大爭執，一度幾乎要分手。她講到當時比起兩人之間，家人們覺得更可惜，由於雙方家人也非常親切友好，因此得悉二人有爭執後，反而是家人首先流起眼淚，幸好最後問題有順利解開。

李多海和SE7EN首次同框，尷尬的表現相當搞笑。（MBC）

此外，李多海也講到起初母親對SE7EN並不滿意，SE7EN要求見家長時，李多海母親甚至以做了眼皮手術的原因拒絕，因而令李多海非常傷心。不過後來SE7EN逐步用搞笑熱情的態度成功打動李多海母親，大讚對方廚藝了得等，現時關係已親如家人。回憶起這一段拍拖初期的小插曲，李多海亦不禁流下眼淚，見到SE7EN一直在旁安慰的模樣，粉絲都祝福兩人能盡快步入人生下一階段。

提起母親起初對男友不滿意，李多海不禁流下眼淚。（MBC）

兩人罕有公開合照，幸福關係令人羨慕。（MBC）

按圖睇李多海、SE7EN首次同框場面：

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