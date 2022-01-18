COLLAR仙氣代表Candy竟變「團欺」狂被整蠱　網民︰職場欺凌

ViuTV女團COLLAR出道幾日，IG的粉絲數已極速上升，可見她們的吸粉程度！8位成員位位都具有跳唱實力，且各有不同性格和形象，大受網民歡迎。當中團內的「忙內」Candy（王家晴）竟極速被網民封為「團欺」（意指︰在一個團體之中經常會被大家拿來開玩笑或者是欺負的角色）？



隊長Gao原來同Candy好friend！（IG@gagarieo）

點擊下圖睇吓Candy點樣被整蠱︰

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Candy外表仙氣，不過性格原來好可愛又搞笑，早前在商台叱咤903的訪問中，未「熄咪」就忙住跟成員聊天，被取笑是訪問安靜「未瞓醒」，一以為已「熄機」收工就手舞足蹈勁「生猛」。近來她又有新的搞笑事件，隊長Gao（沈貞巧）在IG上載與Candy的互動，第一張相是正正常常的幕後花絮照，之後兩段片Candy就慘被整蠱，其中一段是用魚眼鏡頭的攝影效果近鏡影住沒有化妝在食橙的Candy，她一開頭懵然不知食得好開心，之後發現了被拍就對鏡頭尷尬一笑，非常可愛。另一段片更慘，她們用了臉容扭曲的鏡頭影Candy，明明是靚女都變醜樣。片段更有Gao的魔鬼笑聲做背景，不過相信隊友們都是玩玩而已！Gao留言寫上︰「王家晴IS CUTE, BE LIKE 王家晴 #勤力之鬼 #蚊子擔當」網民紛紛留言︰「職場欺凌」、「團欺王家晴so cute」、「好可愛」等等，可見COLLAR成員之間愈來愈friend！

點擊下圖重溫Candy訪問當日嘅情况：

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