邊度都有陰謀｜飲水會變蠢　Fluoride係光明會控制人口隱形武器?

大家可有想過放進口的食物及水，成分誰否真的安全？連科學家甚至政府也說安全的，又是否屬實？有些我們相信了數十年的事，在陰謀論世界隨時被推翻。就好似飲用水加氟化物這個話題，在美國幾乎是人所共知的大陰謀，到底是否如陰謀論界所說，連我們喝水刷牙這些日常基本事，也隱藏著危害人類的秘密？

由鄭子誠和陸永主持的節目《邊度都有陰謀》，就邀請到陰謀論研究者K先生談及在水中加入氟化物（Fluoride）的陰謀論。早於6、70年代的牙膏廣告都標明牙膏含有氟化物，就是因為有氟化物才會令牙齒更白、防止蛀牙、保護牙根等好處。可惜到後期一直傳出氟化物對人體有害的消息，而到底為何最初要使用氟化物？

最先使用氟化物的是納粹德軍，來讓猶太人及戰俘變得馴服。（Getty Images）

節目中提到最先使用氟化物的是納粹德軍，在打仗的時候將氟化物加進水中給猶太人及戰俘喝。在不想殺死他們的情況下，為了馴服他們及消除反抗意志而用到氟化物，這樣就可以影響他們的腦袋和身體， 甚至令他們變蠢。另外，美國30年代開始煉鋼時產生了很多毒煙，請了大量研究家指出氟化物對牙齒有好處，隨後變成全世界的牙膏都會加入氟化物。

在陰謀論界，氟化物根本對人類有害，但因為美國在30年代開始煉鋼而製造大量毒煙，為了讓民眾相信毒煙無毒，而請專家指出少量氟化物能讓牙齒更白來淡化毒煙事件。（Pinterest圖片）

其實我們日常生活中都跟氟化物扯上關係，包括我們所穿的衣服、香口膠、用來下廚的鑊、某些樽裝水等，都含有氟化物。K先生在節目表示，如果大家細心思考的話，這是一件非常恐怖的事。因為法國70年代有一份污染報告提到氟化物，因煉鋼而產生有毒煙霧而污染農田，其後牛吃了農田的草，令牛患上多重怪病，包括中毒、牙齒全甩掉、甚至潰爛而死。另外，如果飲用了氟化物超標的事水，很容易患上血液疾病、腸胃炎症、癌症等慢性疾病，而世界衛生組織已經將氟化物與二噁英、石棉等一同被列入關注化學品。

有指氟化物是光明會用來控制人口的武器。（網上圖片）

不過要說到陰謀論，必定會與光明會扯上關係。有指有陰謀論研究者提到，過量吸入或接觸氟化物會令人類智力水平相對下降，這樣的話政府就可以更加容易控制人民，來減少生育率兼控制人口，來達到新世界秩序。

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