IT狗 1-5集劇評 | ViuTV掌握年輕觀眾口味　曾俊華亮相最有睇頭

ViuTV最新推出原創劇集《IT狗》上周啟播，由凌文龍（飾演葉念信）、岑珈其（飾演Kenneth）、陳漢娜（飾演蒙玲）、陳湛文（飾演Billy）、余逸思（飾演Billie）領銜主演，更有人氣男團MIRROR三位成員Lokman（楊樂文，飾演Tony）、Stanley（邱士縉，飾演Marcus）和Frankie（陳瑞輝，飾演Never）坐陣。播出至今一周，首周平均收視達4.1，相比起上周《塵沙惑》進入結局篇，直播收視僅收得2.2，《IT狗》 4.1收視有所提高，算是不錯。



主角凌文龍被公司炒魷後，出席婚禮後萌生起建立一個電子支付人情的平台，遂向創業之路進發。（劇集截圖）

之所以收視不俗， MIRROR固然功不可沒。相比主演的《大叔的愛》的人氣成員Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安），Lokman、Stanley、Frankie人氣較弱，但仍有一定叫座力。可是，MIRROR並非唯一功臣。《IT狗》的幽默風格比《大叔的愛》去得更盡，可見ViuTV已逐漸掌握年輕觀眾口味。例如劇集中多番提到「大台理論」，調侃「大台」無綫（TVB），以往電視劇「老是常出現」的BBQ大團圓結局；第五集又重現ViuTV選秀節目《全民造星》舞台，曾擔任導師的彭秀慧撳紅燈Foul走追夢參賽者凌文龍，笑位十分貼地。

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值得欣賞的是，這些「腦洞大開」的對白、劇情設計，荒謬而不會過於浮誇，足見編劇用心。而這種接連扔出笑彈的無厘頭搞笑風格與美國處境喜劇《荒唐分局》（Brooklyn Nine-Nine）亦頗有相似之處，時下人氣YouTube頻道「試當真」走類似路線也大獲成功。除了MIRROR、貼地笑彈令討論度提高，邀來前「財爺」曾俊華客串也是一個驚喜，令劇集再添話題。

不過，由於劇集時間分配頗多於笑位鋪排、支線劇情上，反而令凌文龍奮力上位創業的主線劇情失色，組織較鬆散。劇中又可見編劇希望帶出某些嚴肅的訊息，不過很快就被淹沒在一堆笑彈之中，記憶點不深。但是要呈現IT行業這個冷門題材來說，劇集起碼沒有眼瞓位，且看後來發展如何。

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