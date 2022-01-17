姜濤為天瑜打氣感動網民：希望可以盡自己能力幫到佢

MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）和ERROR成員肥仔、193等人今日（17日）出席劇集《季前賽》記招，六子於活動上逐一介紹角色，當談起拍劇有得打籃球時更表現興奮直言「寓工作於娛樂」。



MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）和ERROR成員肥仔、193等人今日（17日）出席劇集《季前賽》記招。（梁碧玲攝）

劇中，姜濤、Edan和Stanley是街頭籃球場常客，而Ian則屬大學籃球隊成員，四子將正面交鋒之餘亦會出現三對一的情況，Ian笑言將會「打爆」對方：「冇話邊隊贏，兩隊好唔同，街場唔係受正統訓練，另一隊就由細到大受訓練，大家打波嘅性格同模式都會有唔同。」Stanley搞笑指：「一隊高大威猛，一隊高矮肥瘦。可以將自己最愛嘅籃球擺落工作，仲可以同兄弟一齊，係好難得嘅事。」Edan拍攝完《i.SWIM》再接拍《季前賽》，他謙虛否認劇接劇：「都唔係嘅，中間有休息過。有拍劇機會好開心，每個角色都好唔同同有得著，希望觀眾可以睇到每一次進步。」

姜濤、Edan和Stanley是街頭籃球場常客，而Ian則屬大學籃球隊成員。（梁碧玲攝）

另外，姜濤日前為發生醫療事故的天瑜和天瑜爸爸加油打氣，令網民非常感動，他表示在網上得知消息後好心痛：「好心痛佢有呢個遭遇，希望可以盡自己能力幫到佢哋。」而最近有報道指姜濤獨自搬出來住，他說是因為銅鑼灣實在太多人：「租咗個地方擺啲公司嘢，可能節日太多人銅鑼灣實在唔方便就會返去嗰度住下，大部份時間都係喺本身屋企度住。」