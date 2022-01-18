MIRROR IG小編連環炮轟鏡粉再惹不滿　花姐：我代佢同大家道歉

有「鏡粉」近日洗版式向花姐表達對MIRROR IG小編的不滿，認為小編不夠落力，其後花姐出po回應鏡粉的投訴，而小編亦不敢怠慢，無論係限時動態抑或帖文都感受到十分積極。而今日(17日）MIRROR 4位成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）出席劇集《季前賽》記者會時，MIRROR IG的小編亦有在限時動態發文，一則是叫大家「睇FB LIVE啦」，而另一則是「#季前賽訪問 大家自己留意報導」。

而在同日晚上，曾向花姐表達不滿的viu_pls_do_ur_job IG公開鏡粉與MIRROR小編的對話，並以「號外 原來做人真係可以無PR」作為序幕。對話的截圖是有鏡粉對「#季前賽訪問 大家自己留意報導」以「有需要咁X嗎?」、「好掛住舊年嗰位summer intern」回應，似是不滿小編講嘢有骨。或者係因為要表現極積，所以呢位鏡粉好快就得到MIRROR IG小編嘅 回覆，小編先是表示不知道x字點解，並謂不知道鏡粉提及的summer intern是哪一位，該鏡粉隨即提議小編參考去年的動態，如何吸引更多followers，而小編即以「建議如果中意睇舊既（嘅）資訊，你記得cap低佢隨時回味」以及兩個笑笑emoji作為回應。

點擊睇小編爆seed

該名鏡粉其後表示MIRROR每位成員都十分努力，並不希望MIRROR IG小編「做臭」他們，結果引來MIRROR IG小編連環炮轟：「記者會的作是對外界發佈資訊，如果你只想在這個page睇到有資訊，那我可以和公司反映一下，mirror不用出席活動，只要在ig上發佈，那應該合你心意」、「你又想知道活動資訊，又想見mirror，報導後又想我們把原原本本的報導再報導一次？這就是最合你心意？」、「你們的訴求又想見他們出活動，又想要報導，又要他們休息，但又不想他們完全消失，又要作業多時間練習排舞，我們都想跟著大家的所需去做呢。」眼見小編爆seed，該鏡粉表示明白大家的難處，亦知道過去三年大家都辛苦，結果又再得到IG小編的回覆「只為自己既（嘅私慾，同所謂要滿足的訴求，我不見得是為了他們好，所所謂的身心健康。加油，這世界需要互相體諒。」對話公開後，唔少鏡粉都認為MIRROR IG小編的態勢十分惡劣，並認為其實大可已讀不回，又或者索性辭職。

小編爆完seed ，結果又係花姐出嚟道歉。（資料圖片)

對於MIRROR IG小編再一次引起鏡粉的不滿，花姐隨即在IG出Po代為道歉：「小編其實係好想做得更好，以後會注意多啲表達方式。雖然係咁，佢嘅回覆都係唔恰當，小編嘅錯，都係我嘅責任，我代佢同大家道歉。我哋會再做好啲歌同IG，令大家更了解MIRROR。」