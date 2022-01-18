林夏薇親自認證創造歷史　成站上TVB最高領獎台的首位內地演員

出爐「視后」林夏薇自從得獎後爭議不斷，不少網民依然替鍾嘉欣感到不值。雖然當晚未有粉絲在電視城外為她慶祝一番，但她事後亦有出Post指自己：「不會辜負「最佳女主角」獎。」最近，有一篇名為「林夏薇創造歷史，站上TVB最高領獎台的首位內地演員」的文章，獲林夏薇親自認證並轉發，她更留言：「繼續努力，用角色說話！」

今屆的「視后」是林夏薇。（資料圖片）

林夏薇憑《七公主》一角成為今年視后，不過網民對賽果並不同意。(葉志明攝)

文章大大力讚揚林夏薇的實力，並提到：「作為新一屆的視後，第一位站在TVB最高榮譽的內地女演員，這份榮譽屬於林夏薇，也屬於《七公主》的台前幕後創作團隊，是精彩的劇作、精良的製作，以及神采各異的群像表演獲得了觀眾的認可，年度最佳劇集當之無愧，最佳女主角實至名歸。」另外，更指林夏薇是「TVB罕見的外來者」，與TVB親手培養的本地視後不同：「2005年考進中戲，2010年被老師推薦進入香港話劇團，2011年因為話劇舞台的表現被選中簽約TVB，從努力融入到嶄露頭角，這一路過來，並不是外界看到的那樣一帆風順，反而處處都是艱難與挑戰。」

林夏薇即刻轉發該篇文章並回應！（微博截圖）

據知，林夏薇出生於福建廈門，4歲時隨父母移民香港，5年後回流廈門。身為家中獨女的她，早年就讀福建省廈門雙十中學。她的祖父林夢飛是出身自黃埔軍校第5期的學生，曾參加過第二次世界大戰和國共內戰，獲國民政府授予少將軍銜，晚年棄政從商；而父親林華星本是舞台劇演員，後來主要協助兄長林華國打理其公司—— 諾林（廈門）房地產開發有限公司的生意；堂哥為香港藝人林峯。

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