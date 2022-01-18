碧咸咀嘴10歲囡囡再惹批評　網民斥：別再說女兒是爸爸前世情人了

現年46歲的萬人迷碧咸 (David Beckham) 與老婆Victoria的孻女Harper Seven Beckham（哈七）不經不覺已10歲大，散發出陣陣少女味。碧咸對寶貝女兒尤其疼愛，不時在社交平台分享父女日常，更不止一次post出他和囡囡嘴對嘴錫錫的靚相，可說是由細錫到大，然而隨住女兒日漸長大，近年他每次post父女咀嘴相均會惹起不少爭議。日前碧咸就於IG大曬他與10歲哈七早上出外散步，以及父女倆咀嘴的溫馨照片，卻再次引來網民熱烈的討論。

碧咸一家六口感情極好。(ig圖片

有網民批評他不應再與女兒親嘴，因為女兒已經長大了，認為這個年紀還親吻孩子的嘴唇是「完全錯誤的」，更捉起一陣罵戰。有網民留言表示：「別再說女兒是爸爸前世情人了」、「這想法好噁心」、「她是個大女孩了，作為爸爸你現在要停止親吻她的嘴唇了」、「親吻你的女兒不好」、「感覺有點不對勁」、「停止親吻照片！這很奇怪」。不過亦有網民留言撐碧咸表示：「很溫馨」、「滿滿的父愛」、「不覺得有甚麼不妥」、「哈七真幸運，有一個像你這樣的父親」、「他們是父女，不明白人們怎麼想像」、「我只看到父女情深」。其實碧咸以前亦回應過親吻女兒嘴嘴的事，指一直如此親吻子女，強調這是愛的表現。他對每個子女都會咀嘴，只是孩子過了18歲就不會了。