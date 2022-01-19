學霸睇樓團｜鄭中基太太余思敏佛系報學校出事　跌入候補驚到喊

三位前有線娛樂新聞台主播黃芳雯(左)、鄭文(右)及余思敏(中)一同於《學霸睇樓團》暢談子女升學心得。

古有孟母三遷，現今香港做父母更在準備懷孕前，已經要考慮好幼小中大學安排。香港開電視新節目《學霸睇樓團》，主持黃芳雯（Paula）訪問2位元祖級娛樂新聞台主播嘉賓，鄭文（Cathy）及余思敏（Sammie），暢談子女升學心得。原來Cathy在朋友圈中被封為「升學百科全書」和「元祖級孟母」，皆因一眾主持朋友都會向她請教子女各種升學問題。Cathy笑言：「所有有線娛樂新聞台主持人的下一代的人生我都要參與。」

鄭中基太太余思敏，自稱是「超級佛系」家長，只替女兒報考一間學校。（IG：@sammieyucm）

提到家長為子女升學做過最瘋狂的事，自稱是「超級佛系」家長的Sammie，在不少家長都漁翁撒網式報校，就連好友Cathy都為女兒報考超過二十間學校，甚至為心儀校網舉家搬遷兩次時，Sammie卻反其道而行，只替女兒報考一間學校，孤注一擲。至於問到三位的丈夫在揀選學校是否「豬隊友」，三人笑指另一半其實不在隊中，不能稱上隊友；Sammie期間大爆丈夫鄭中基比她更「佛系」，指他對子女的學校沒有特別要求，認為「唔緊要啦」，會將子女的學校事宜交予她全權負責。不過當Sammie知道女兒跌入候補名單，擔心女兒會不會「無書讀」而崩潰到哭時，丈夫終於發揮「隊友精神」，從旁安慰她。Cathy亦笑指丈夫可能連女兒學校的全名是什麼都不知道。

點擊睇鄭中基一家溫馨合照：