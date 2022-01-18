七線人棄王｜陳俊堅自爆曾與張名雅拍拖：出街約會係非常麻煩

陳俊堅曾與李君妍因劇集《她她她的少女時代》而傳出緋聞，二人當時以「我哋正在了解中」回應。(影片截圖)

由林浩文、鄭雋熹、程浩駿、姚宏遠、陳俊堅主持嘅綜藝節目《七線人棄王》，近日在myTV SUPER上架。節目其中一集以「愛恨交纏」為題，眾人分享自己嘅戀愛史，而當中兩位主持原來更係「藍血人」。陳俊堅表示：「圈中有個稱號叫『藍血人』，藍血人平時係指貴族，有同過港姐拍拖嘅男士都叫做『藍血人』。」同場的林秀怡問︰「你同過港姐拍拖？」程浩駿即搶答︰「張名雅算唔算港姐吖？」

另一位「人棄王」林浩文原來都曾與港姐拍過拖。(影片截圖)

而曾經都係「藍血人」嘅陳俊堅就話如果被港姐揀中，一切都係「合眼緣」，他說：「但係出街約會係非常麻煩，甚而去旅行，坐飛機都要特地分開，去戲院都係要等佢播咗先可以入場。其後問到係咪因為做過藍血人，所以想做返普通人時，林秀怡即時表示對他普通人經歷十分感興趣，陳俊堅即扮傻問咩係普通人，「人棄王」鄭雋熹插咀表示：「港姐嗰啲叫藍血人、咁訓練班嗰啲叫咩？（你咁講出嚟，個範圍咪好細囉？）邊有人知係李君妍，痴線！」當陳俊堅表示會偏向與圈外人拍拖時，另一「人棄王」程浩駿即問：即係張名雅同君妍都麻麻哋？」陳俊堅就話：「佢哋都係好人。」其實話題一轉，已經轉到「一日幾次」、「鍾意咩姿勢」，陳俊堅就有大方回答：「我唔多，隔日一次，我唔明點解我啲朋友可以一日六、七次。」

張名雅。（資料圖片）

張名雅係2012年香港小姐冠軍，但入行多年卻未有太大發展機會，一直做配角，直到2016年便下嫁律師老公蔡錦豪，之後為對方先後誕下兩子便開始淡出幕前，至近年才復出拍攝《七公主》。