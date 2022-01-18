鍾嘉欣返加拿大回港日子未明　派定心丸畀粉絲：相信我仲有機會

鍾嘉欣今天（18日）出席賀年活動宣傳，現場充滿過年氣息，談到會否在香港過農曆新年，嘉欣接受《香港01》訪問時回應不會在香港過年，明天就會坐飛機回加拿大，她說：「今年會返加拿大，因為今次返嚟專登Plan過年前返去，因為我家人喺個邊。」

嘉欣回到加拿大會即時隔離，表示加拿大疫情嚴重。（梁碧玲攝）

這次回港，嘉欣帶了兒子一同回來，笑言兒子在香港這段期間與很多人建立良好關係，廣東話更有飛躍性的進步，「好多Auntie氹得佢好開心，呢一個月我見到佢大膽咗，多咗說話，因為佢怕醜同慢熱，佢畀我性格係活喺自己世界，所以今次係好事，可以舒服啲，自信咗，廣東話都好犀利，所以我好想帶埋Kelly嚟，唔係佢哋廣東話會冇晒。」

嘉欣說兒子深受眾多Auntie歡迎。（梁碧玲攝）

而早前嘉欣在個人的YouTube Channel中不斷強調不知何時回來香港，也不知下一次拍劇是何時，因此她說：「依家呢個世界每一個人都經歷緊一啲嘢，最少都一年？我都唔知道。我諗大家都對好我，我只可以話所有嘢都係bonus ，所有嘢都係得著，所以我好開心好感恩。因為我咁耐冇拍劇，再出嚟效果唔知點，我好緊張，係大家畀返信心我，我有返自信，我將來會做得更好。（講到冇咩機會咁嘅？）仲有機會嘅，相信我，我仲有機會。」

當晚「視后」由林夏薇奪得，不少網友都替嘉欣不值，網上不少聲音都指應由嘉欣奪得，嘉欣回應：「其實我真係好鍾意薇薇，佢係一個好努力演員，佢啲情緒係一秒即到，好犀利，所以好難控制，每一個都有自己想法，做好自己就得。」

嘉欣唔抗拒去其他電視台拍劇。（梁碧玲攝）

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