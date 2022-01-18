Yoyo極速跑出同姜濤拍劇被封隱藏冠軍　花姐曾講棄MIRROR都要簽佢

日前，ViuTV為新劇《季前賽》舉行記者會，公布參演劇集的藝人和角色等。當中除了MIRROR加ERROR幾位成員的陣容令人關注外，女角人選亦受注目，除了有練美娟和李敏外，《全民造星IV》的20強參賽者、23歲的葛綽瑤（Yoyo）亦有份參演，更有傳是女主角。Yoyo第一次拍劇就拍住一班MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）和邱士縉（Stanley），簡直是羨慕死粉絲們！而網上亦有相關的討論，直言Yoyo簡直是《全民造星IV》的「隱藏冠軍」，比賽完結不夠一個月就以個人名義拍劇，得寵程度似乎更超過剛出道的女團COLLAR。



Yoyo極快跑出有劇拍。

Yoyo外表甜美，一早已被花姐激讚。（IG@yoyo_kot）

事實上，Yoyo在《全民造星IV》總決賽的表現不算突出，而總名次更只有第16名，今次卻極快跑出拍劇，令人大感意外。早於「造星」節目入面，監製黃慧君（花姐）一早講過：「放棄MIRROR都要簽佢。」可見花姐很早已看好Yoyo，今次極快有拍劇機會，其實不無道理。不過Yoyo極速上位就引起網民的熱烈討論，更表示︰「親生女」、「佢似隱藏冠軍」，但仍有人覺得Yoyo外表甜美，又有觀眾緣，有機會拍劇也是合理的。

Yoyo跟MIRROR和ERROR成員拍劇。

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