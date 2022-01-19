王祖藍舅父冼國林宣布參選特首　曾跟進徒弟陳嘉桓橫店被非禮事件

KOL兼商人的冼國林於今日（1月19日）正式宣布參選今屆特首，成為首名公開表態參選者。冼國林在投身政界前，早年曾活躍於娛樂圈，眾所周知他是王祖藍的舅父，亦是亞洲電視前助理副總裁冼偉智的堂兄，甚至連陳奕迅 (Eason) 都是他的遠房親戚。王祖藍曾表示，在2012年為無綫拍攝《回鄉》節目返家鄉東莞探親時，才得知Eason的曾祖母是他的姑婆，Eason算是他的遠房表哥，所以冼國林也勉強算跟Eason是遠房親戚。

冼國林是王祖藍舅父。（IG：therivergirl）

冼國林曾投資拍攝電影《葉問前傳》、《競雄女俠·秋瑾》、《男人唔可以窮》及《我們的6E班》，又曾在佛山投資影城，《葉問——終極一戰》就在此處拍攝，冼國林亦為此片投資者之一。冼國林曾跟葉問之子葉準習武學詠春，可算是葉問的徒孫，又曾隨劉家良學習洪拳。他先後收過陳嘉桓 (Rose)、杜宇航、廖碧兒、和沈良杰等為徙弟，更曾擔任陳嘉桓經理人。

藝人陳嘉桓均是冼國林的徒弟。（資料圖片）

他的徒弟Rose於2011年在橫店跟陳浩民、馬德鐘等拍戲時發生疑似被非禮事件，他與TVB高層樂易玲其後也有舉行記者會關注跟進事件。據悉，當年首集《葉問》電影他亦有份參與製作，而吳京在電影宣傳活動時，竟然表示不認識葉問，詠春門人有感吳京對詠春宗師不敬，於是冼國林便率門人向吳京下戰書，其後才發現原來是一場誤會。