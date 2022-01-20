勿說是推理︱曾比特撞樣爆炸頭菅田將暉　「好多朋友Send相畀我」

日本視帝菅田將暉主演的富士月九劇《勿說是推理》最近成為港人熱話，戲中飾演「久能整」的以一頭爆炸捲髮神還原漫畫原著，搞到不少網民直指他與樂壇新人曾比特（Mike）撞晒樣，Mike接受訪問時便笑指連日來遭到瘋狂洗板：「好多朋友Send相畀我，所以冇可能留意唔到！我覺得好正、好有親切感，我喺香港搵唔到有呢個髮型嘅人，竟然可以喺日本搵到！第一眼睇到嘅時候都『嘩』咗一聲，估唔到真係幾似我個頭喎！」他又稱不少人問他為何到了日本發展：「大家好有創造力量同幻想！其實唔少人見到呢個髮型就會諗起我，令我覺得我嘅爆炸頭已經深入民心，係一件幾開心嘅事。」

點擊下圖睇下兩人個樣有幾似：

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提到菅田將暉日前在訪問中自爆捲髮造型難維持時，「爆炸頭始祖」Mike便指自己天生自然捲所以不難打理，但他認為整理髮型最緊要有耐性：「我覺得爆炸頭唔難Keep，但係你要忍受到呢個過程，因為吹頭同洗頭都要花好多時間。」

菅田將暉主演劇集《勿說是推理》逢星期二下午在「黃Viu煲劇平台」上架。。

談到煲劇習慣，曾比特表示自己是動畫迷，而且偏好一口氣連續追；不過近日Mike要暫時放下愛好，皆因他今日（19日）推出年度首支個人單曲《新年快樂》，更率先公開MV內幕：「2022年第一個MV竟然冇女主角！正確嚟講女主角喺台灣，因為今次MV分別喺香港同台灣拍攝，所以對我嚟講都幾特別；新歌係我自己鍾意嘅慢歌Style，其實同另一首歌有啲似，一聽就會覺得同節日有關，大家拭目以待！」