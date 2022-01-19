Frankie入MIRROR前有諗轉行　認出道後步伐比隊友慢︰都有唔開心

組合MIRROR上年開始爆紅，每次有新動向都吸引粉絲關注，當中的顏值擔當陳瑞輝（Frankie）接受美國華語節目《偶像名人堂》訪問，直言自己以往的性格害羞又被動，要戒掉這種性格。擅長跳舞的Frankie明言知道自己的步伐比起其他MIRROR成員慢，「自己久而久之會有少少唔開心嘅，就係我努力咗可能公司未睇到。」



Frankie在隊中是顏值擔當。（IG@frankie729）

MIRROR十二子各有擅長的範疇。（資料圖片）

Frankie在2018年參加《全民造星》，當時也是抱着嘗試的心態，「陪朋友」參加，朋友梁業（肥仔）和梁德忠（Tank）也齊齊入圍。加上Frankie想突破自己，「因為我未試過對住一個我咁怕嘅鏡頭咁耐，生活咗差唔多半年左右。」Frankie從小就喜歡跳舞，「冇諗過返office，我出嚟做嘢就係dancer啦！」以前的性格也是害羞內向，但其實是有原因，他表示︰「對cam方面嘅怕醜係因為我以前做開backup dancer，做開backup dancer就唔會期望有cam影到我哋㗎嘛，最好有啲咩錯唔好畀排舞師見到𠻹！久而久之就變咗個氣場係，唔好望我唔好望我，但係畀返呢啲comment我，我自己係知道要改變嘅，同埋作為一個幕前應該係鍾意畀人見到㗎嘛，咁我都好鍾意畀人見到嘅，但係就要將我以前嘅感覺戒甩咗佢先，咁就可以做返自己。」

Frankie當年在《全民造星》流了一滴眼淚，被網民形容為「喊得最靚嘅男人」！（YouTube影片截圖@SinoTV MRBI）

MIRROR的某些成員人氣較高，而且也有solo歌等，主持問到去年《調教你MIRROR》節目入面，聽完麥子樂的分享有什麼感受時，Frankie坦言覺得自己的發展步伐比較慢，「其實我哋MIRROR每個人都有唔同嘅發展，有啲就行得比較快，有啲就比較慢少少，因為我嘅性格嘅問題，我都要去爭取多啲嘢嘅時候，我又可能個力度又唔夠大，自己久而久之會有少少唔開心嘅，就係我努力咗可能公司未睇到，其實嗰下都出道咗年幾，差唔多兩年，覺得自己嘅步伐可能比其他嘅MIRROR成員比較慢少少，自己都有反思，都有唔開心。」但Frankie表示聽完麥子樂的分享，覺得跟他比是「蚊比同牛比」，對方付出的努力和等待比他們更多更多。

Frankie在劇集《IT狗》飾演的Never得到正面評價。（IG@frankie729）

Frankie性格給人暖男的感覺，而且亦是隊中的高顏值代表之一，他笑言︰「其實我真係唔覺得自己係好誇張嘅非常靚仔，呢個真㗎！」講起入行的定位，Frankie表示出道前想以演戲為發展目標。而他自己也想出首歌，但「仲未過到自己嗰關住」，因為他對自己要求好高，所以缺乏信心，因為隊友陳卓賢（Ian）和柳應廷（Jer）唱得太好，自己就需要多點時間去進步。重提當年入MIRROR的經過，他表示他們本身對監製黃慧君（花姐）好信任，他說︰「就算我嗰陣係有少少自己嘅計劃想做，想轉行嘅，我都會真係好認真咁聽咗花姐講嘢先。」花姐當時跟他解釋他會是隊中的跳舞擔當。

Frankie跟女友Hei拍拖10多年，非常長情專一。（YouTube影片截圖@SinoTV MRBI）

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入行3年多，Frankie直言入娛樂圈好似過了另一個人生一樣，言行舉止都要注意。感情方面，Frankie一直不介意公開跟dancer女友Hei的戀情，入行3年，感情好穩固，而他們也拍了10幾年拖，相當長情專一。被問到二人的相處之道，他竟然說︰「我同我女朋友拍拖初期，我係嗌交嗌到不得了嗰啲人嚟㗎，我係想所有嘢都挖晒出嚟講，我哋乜都挖晒出嚟，咁之後嘅就係生活。」有時大時大節、週年紀念，不慶祝也OK，日常已有很多小確幸，這樣的相處方式令他們感情穩固。

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