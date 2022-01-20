汪小菲首談與大S離婚真相　被問「怎向小孩解釋爸媽分開」即變臉

大S徐熙媛與汪小菲於去年11月22日正式宣布離婚結束10年夫妻關係，兩人共同發出聲明，證實和平解除婚姻關係，並已辦理相關手續。兩人並未有透露離婚的原因，官宣離婚後，汪小明就被網民爆料指他在離婚前已出軌，對像是一位25歲的女主播張穎穎，並貼出汪小菲與這名女主播的聊天記錄截圖。其後汪小明在微博表示：「惡意造謠，故意詆毀，等會發律師函。」傳聞才告一段落。

大S與汪小菲已離婚。

日前汪小菲接受內地節目《財約你》訪問，首次公開談及離婚真相。主持人直接問他：「你有害怕孩子有一天會問到這個事嗎？就是爸爸媽媽為甚麼都不在一起了？」汪小菲當場臉色一變，沉默了數秒，隨後露出苦笑，並說：「小孩還挺小的現在！」想帶過話題，然而主持人繼續追問：「將來問到的時候，你打算怎麼回答他？」他即尷尬說：「我現在都不知道怎麼回答你了！」看得到他面露無奈又慌張的表情。

汪小菲接受節目訪問。(微博圖片)

汪小菲也首度在鏡頭前談論到與大S婚變的話題，主持人問他疫情對兩人是否很大考驗？他說：「以往的生活方式被改變很多。」坦言因為疫情關係，讓他的生活型態徹底改變，也有了很大的影響，面對孩子他並不想樹立特殊形象，只想著能夠多陪伴就多陪伴，更希望給小孩良好的教育，又表示財富與成功對於下一代來說就像一把「雙刃劍」，因此不希望給小孩太多的壓力。