「國民初戀」姚焯菲戲外都要食檸檬　何晉樂：Sorry，我名草有主

有「國民初戀」之稱的姚焯菲（Chantel）參加無綫（TVB）歌唱比賽節目《聲夢傳奇》後一直接Job接到冇停手，日前更到黃大仙一個商場的新春裝置拍攝賀年靚相。為配合傳統民間工藝品「布福虎」主題，早前於熱播劇《青春本我》中，以「民初小鳳仙Look」獻唱新歌《靈魂伴侶》的Chantel，當日再次化身「古典美人」，換上粉紅色的短旗袍大騷美腿。雖然劇中慘食「徐Sir」朱敏瀚檸檬，但現實中，今次她卻有「聲夢」戰友何晉樂（Rock）陪玩、陪打卡，兩人與商場內12隻色彩繽紛的布福虎大影特影，搞笑重現《青》劇古裝求愛一幕，惜跟圈外女友感情穩定的Rock笑謂：「Sorry，我已經名草有主喇，哈哈！」可憐的Chantel再度食檸檬，只好攬實橙色笑面布福虎「取暖」，場面惹笑。

拍攝期間，人氣爆燈的二人又引來不少途人圍觀及舉機拍照，除了迷倒一眾少男外，憑甜美乖巧形象入屋的Chantel，席間更獲「媽咪級」粉絲激讚靚女兼打氣，「國民初戀」果然名不虛傳！離開前，他們還各自捧走一隻「開運福虎擺設」，Chantel說：「希望佢可以帶畀我祝福，喺新一年事事順利、開開心心。」Rock就盼虎年繼續唱好歌，並帶給觀眾更多歡樂，「希望快啲擁有自己嘅歌，同埋演多啲唔同嘅角色。」即時娛樂(本地劇集)