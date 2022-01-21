七仙羽麥玲玲破天荒合作拍廣告　七師傅不怕作比較：最好齊齊搵錢

虎年將至，兩大人氣玄學家七仙羽（七師傅）及麥玲玲（玲玲師傅）獲品牌邀請，破天荒合作拍攝賀年產品廣告。她們在宣傳片中高手過招，到最後識英雄重英雄，一團和氣收場。



兩大人氣玄學家七仙羽（七師傅）及麥玲玲（玲玲師傅）獲品牌邀請，破天荒合作拍攝賀年產品廣告。

宣傳片開始時，七師傅正為四眼客人指點迷津，更介紹對方飲用她加持的開運水。玲玲師傅深入七師傅工作室，大讚對方幫人開運勁，而七師傅笑言：「因為禾有法眼，我睇完什麼都知。」玲玲師傅就拎起羅庚，直指方位有問題，七師傅從容地拋出以蒸餾水招紙摺成的「開運七色符」，念念有詞大講七色開運水祝福語還招：「祝你生意興隆、步步高陞、月月爆數、風生水起、富貴平安、龍精虎猛、虎虎生威、所有衰運沒你符、全部都殺晒！」

身經百戰的玲玲師傅馬上接招，而七師傅及玲玲師傅之後互笠高帽，七師傅接住還跟客人及玲玲師傅分享新春添人緣及仙氣的秘笈。兩位女師傅經過玄學上切磋交流，最後當然是一團和氣收場，二人齊擺出「We care你」的心心手勢：「師傅愛晒所有人，福氣當然齊齊分。」七師傅更大方送贈了水機給玲玲師傅補水潤喉。

今次品牌促成兩位玄學天后一同合作，之前被傳媒將二人屢作比較，不過玲玲師傅指沒有視七師傅是敵人。

七師傅拍廣告豬籠入水

今次品牌促成兩位玄學天后一同合作，之前被傳媒將二人屢作比較，有指七師傅幕前爆紅成賀歲寵兒，不過玲玲師傅指沒有視七師傅是敵人，大家同行，她一直希望有機會可以攜手合作，今次賀年宣傳片令玲玲師傅願望成真。在廣告拍攝過程中，二人互相過招充份表現出淡定氣場，擦出不少火花。而七師傅更使出招牌式的「七仙氣」飛吻及唸全新《發神經》（發達要向神唸經），二人將較量的嚴肅氣氛，最終變成玄學 happy share 的場面，達到同行互助，惺惺相惜，齊齊為市民送上虎年行大運的冷知識。

在廣告拍攝過程中，二人互相過招充份表現出淡定氣場，擦出不少火花。

對於第一次與玲玲師傅合作，七師傅甚感滿意，她表示：「之前曾經有記者問過會不會同玲玲師傅合作，當然可以合作，大家是同行，我永遠視同行如朋友，應該互相扶持互相合作，我亦不怕別人作比較，最好一齊拍廣告齊齊搵錢，正所謂水為財，就是win win。」玲玲師傅亦十分贊同七師傅說法，她說：「出面成日傳一山不能藏二虎，今年是虎年要打破這個傳統，所以品牌找我和七師傅合作，聽過故仔又不錯，所以就應承做一個客串嘉賓，同七師傅玩下，最緊要一團和氣，整個拍攝亦好開心。」

玲玲師傅更笑言雖然自己工作繁多，亦知七師傅最近人氣勁，她說：「七師傅搵好多，睇報紙拍4、50個廣告，真的豬籠入水。」在旁的七師傅聽到玲玲師傅這樣說即發揮其喜感本色：「覺得時間真的不夠用，自己最強是睇風水幫人開運，拍廣告都是福報，帶點開心正能量給大家。」提到許多人指七師傅很搞笑、娛樂性豐富，玲玲師傅表示:「今次真正合作終於感受到七師傅的喜感，人人都說七師傅有點無厘頭，其實她真的有大智慧，她為大家帶來歡笑娛樂，都是一種功德，尤其在這個時候大家都需要正能量的歡樂。」

同場加映

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