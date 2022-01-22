黃智賢北上兩個月連拍三套戲狂吸金　新戲演太空人打怪獸

黃智賢（Ben）在去年9月拍完邵氏新劇《廉政狙擊．黑幕》後暫時未有新劇開，其後他在11月到內地拍攝無綫（TVB）有份投資的網劇《無相之城》，期間更參演了網劇《漫影尋蹤》及網絡電影《再見地球》，除了拍戲之外，Ben亦有獲邀出席商演活動，工作一單接一單，密密吸金！



黃智賢（Ben）在去年11月到內地拍攝無綫（TVB）有份投資的網劇《無相之城》，劇集女主角是落選港姐戴佳敏。（IG@meimeifiona_）

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入行超過三十年的Ben，雖然多演配角，但都可見其精湛演技、忠奸皆可。2011年，他憑《潛行狙擊》中變節臥底「辣薑」一角在《萬千星輝頒獎典禮》上奪得「最佳男配角」，演技備受肯定，不但深受本地觀眾喜愛，更收穫了不少內地粉絲。Ben在去年11月中出發到內地，他還在社交平台分享自己的隔離生活，積極同網民互動，隔離結束後即投入拍攝工作，短短兩個月就已經拍了三套戲，但他在接受《香港01》訪問時就表示不辛苦：「多謝劇組之間互相遷就檔期！應付到！《漫影尋蹤》和《再見地球》屬內地團隊製作，題材新鮮，榮幸參與！」

2011年黃智賢憑《潛行狙擊》中變節臥底「辣薑」一角在頒獎禮上獲得最佳男配角。（視覺中國）

點撃下圖重溫黃智賢經典角色：

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日前Ben在微博Post出《再見地球》的煞科照，穿上太空人制服的他型格十足，感覺與電影《流浪地球》十分相似，而Ben就透露新戲題材：「《再見地球》是未來世界，有異形怪獸之類。有發揮，把角色做好，導演滿意，自己滿足才最重要！」Ben留在內地兩個月以來密密接Job搵真銀，相信都已經預備好過肥年，不過他就謙稱：「先回家過年陪家人，其他工作經理人會有安排。」其實除了演藝工作之外，Ben早在2018年就投資七位數與任職醫生的陳國強（Aldous Chan）在中環開設醫學美容中心，近年生意愈做愈好的他收入頗豐，更豪擲895萬購入西貢獨立屋，現市值近千萬！

新戲演太空人。（微博@黃智賢）