李佳芯被爆係遲到王犯眾憎陳豪受害啞忍　陸永驚聞「邊個篤佢？」

無綫視后的李佳芯 (Ali) 近日與馬德鐘、吳偉豪合作拍攝新劇《有種好男人》，卻突然被爆原來是「遲到王」，除了要整個劇組呆等她之餘，到場後更是連一句道歉都沒有，惹起了劇組人員的不滿。有指Ali自從2019年疑捲入政治風波被雪藏封殺事件後，性格突變，於公開活動受訪時經常放負兼說話有骨。

Ali於《萬千星輝頒獎典禮2018》憑劇集《BB來了》中飾演港女變港媽的「唐恬兒」，獲得「最佳女主角」獎。

據悉，她拍攝《有種好男人》時就經常遲到，到場後更若無其事，完全不會道歉，令在場人員都覺得她無禮貌兼且很「大牌」。雖然每次roll機拍攝時她都表現得很專業，交足戲，但仍然惹來台前幕後的不滿，同劇中與Ali傾到偈的對手少之又少，大家跟她完成工作都即時閃開，不願跟她多作交流，對她可謂避之則吉。不過Ali性格一向比較自我，不論對着拍檔、導演以及經理人都一樣，圈中亦甚少好友，為人所知的就只有高海寧一個。

Ali與高海寧好老友。(高海寧ig)

有指其實Ali早於拍攝《愛美麗狂想曲》時已經常慣性遲到，有工作人員爆料，指她雖然每次遲到僅15至30分鐘，不過次數頻密，而該劇最大受害就是與她有最多對手戲的陳豪，但由於陳豪向來好好脾氣，為人又無所謂，所以一直沒有出聲，以免小事化大。

陳豪被指是最大受害者之一。(陳豪ig)

Ali對於被爆料指是遲到王一事，就表示自己冇聽過相關傳聞，剛拍完劇過程都合作愉快，多謝關心。馬德鐘被問到Ali是否經常遲到，只表示他拍該劇拍得幾開心。而曾跟Ali在《智能愛人》中合作的陸永則為Ali說好話，指拍攝時從未發生過遲到情況，不知道為什麼會傳出這個傳聞，又笑問是「邊個內部同事篤Ali？」，叫記者開名。陸永又讚Ali好照顧後輩，即係他，有互相研究同交流兩人的戲份。

陸永撐Ali。(陸永ig)

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