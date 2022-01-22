監製MIRROR團歌收鏡粉投訴　Edward Chan否認偏心姜濤

剛於《2021叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪「監製大獎」的Edward Chan（陳浩然）今日（22日）接受電台專訪，中大音樂系畢業、98年入行由鍾鎮濤錄音室工程師做起的Edward近年為陳柏宇、林奕匡、黃妍以及MIRROR多位成員炮製出大批Hit歌，被喻為新一代金牌監製。



剛於《2021叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪「監製大獎」的Edward Chan（陳浩然）接受電台專訪。

談及2014年起接任SONY唱片A&R期間為林奕匡製作《高山低谷》令等足五年的Phil捱出頭來，Edward說：「其實那張碟本是Phil最後被考慮的一張唱片，我先為他造了一首歌《Good Man》，發覺Phil人好又善良，到最後感覺欠一首歌，就在他傳給我的眾多電郵重新再找，就發現有一首之前沒被留意但頗好聽的《Too Late》，那就是《高山低谷》的demo，之後陳詠謙有感覺填了歌詞，而我在編曲上加了些很配合林奕匡的英倫風，其實《高山低曲》是首遺珠。」

Edward說《高山低曲》是首遺珠。（IG/ @saxyphil）

MIRROR成員姜濤和陳卓賢（Ian）2019年單飛，花姐已找Edward任監製，之後他再接手Anson Lo的個人作品及MIRROR團歌。對於MIRROR的團歌因安排獨唱部份及先後次序不時惹來鏡粉投訴，Edward直言：「這確實收到最多意見及投訴，其實我每次造團歌都好小心。偏心姜濤？有時姜濤唱先，因為那句歌詞真的有他的性格及適合他唱，或者因為跟他熟絡些、了解他多些，讓人有這種感覺。」

對於MIRROR的團歌因安排獨唱部份及先後次序不時惹來鏡粉投訴，Edward直言確實收到最多意見及投訴。（IG/ @keung_show）

談及為MIRROR三子監製個人作品的經驗，Edward形容姜濤與Ian性格有很大分別：「姜濤很有想法，很知道自己要造什麼音樂，譬如第九胎《鏡中鏡》，是他很想造的類型，整首歌的精神由他出發，互相會推薦大家聽到的reference，過程會很互動。Ian卻很特別，跟姜濤相反，他有主見但未必會出聲，就像一個用棉胎冚住自己的人，很保護自己，那就要花多些功夫了解他。譬如用些易入手的topic跟他聊他有什麼壓力，要慢慢誘導他說出來，或者從蛛絲馬跡問他的想法。」

Edward形容Ian有主見但未必會出聲，就像一個用棉胎冚住自己的人，很保護自己。（IG/ @iancychan）

至於Anson Lo盧瀚霆，Edward由Anson首支個人單曲《一所懸命》已任監製，及至去年《Megahit》才空前成功，Edward坦言歸功於ViuTV團隊的策略：「Anson Lo選擇我監製，或許因為他做舞蹈員時演出過我做的演唱會，喜歡我造出來的節奏。但《Megahit》必定歸功於Anson公司，Anson這case很特別，去年之前造《一所懸命》很多人反對他，所以年初我們造一首《EGO》讓他抒發情緒，而劇集《大叔的愛》是一個轉捩點，人氣逆轉得這麼利害是未見過。劇集出了首慢歌《不可愛教主》之後，他公司就想造一首歌令人關注回Anson的跳唱，他們提出那首歌旋律必須易記，那我就嘗試在全世界找很多不同demo，最終就選了這首《Megahit》，最後花姐都覺得整件事策略很成功。」

Edward由Anson首支個人單曲《一所懸命》已任監製，及至去年《Megahit》才空前成功，他坦言歸功於ViuTV團隊的策略。（IG/ @ansonlht）