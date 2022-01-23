爆谷一周︱Edan自爆鍾意食粉絲　竟然關《闔家辣》另一位演員事？

谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》昨晚（22/1）八點半正式首播，首集便請來吳君如、MIRROR成員Edan（呂爵安）和新晉導演鄭晉軒三位賀歲片《闔家辣》台前幕後擔任嘉賓。除了街訪時有影迷誤將《闔家辣》講成「冚家辣」之外，今集有還有不少內容非常爆笑，原來Edan電影中要「犧牲色相」，與異性對手有鴛鴦浴的場面，Edan更講到耳仔紅晒：「我有着褲嘅！坦白講，有啲尷尬同緊張，始終第一次。」他又透露戲中與對方「一齊好耐」，所以對手疑似是戲中女友袁澧林。

谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》首集請來吳君如、MIRROR成員Edan（呂爵安）和新晉導演鄭晉軒擔任嘉賓。（電視畫面）

有觀眾接受街訪時指自己賀歲檔會睇吳君如的《闔家辣》，但戲名講成「冚家辣」，非常爆笑。（電視畫面）

之後，谷德昭又指Edan的對白「粉絲好食」勁自然超爆笑，令Edan非常訝異：「冇諗過佢（導演）會剪落去！」他又透露上述對白不是他臨時爆肚，而是一眾演員「撞出來」：「粉絲係好食，我都好鍾意食粉絲！」

吳君如聞言後立即補充：「好笑嘅，因為我哋戲裏面有個演員係食齋，我哋成日大魚大肉，我成日『萬歲』，佢啲Fans又成日攞嘢食嚟，但嗰位演員就偏偏成日叫人買粉絲食，我每日見到佢都係食米粉同粉絲，我話『你又食粉絲』，佢話『粉絲好食呀』，跟住佢突然間講『死喇，講漏咗嘴，咁敏感，唔講喇』。」之後她攝高枕頭諗了一晚，覺得這句非常好笑，所以決定加入電影中。

咦？飾演Edan媽媽的梁詠琪是圈中知名素食者，難道他們所講的是她？

點擊下圖睇睇他們在節目上點講：

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