爆谷一周︱谷德昭大讚呂爵安入幾年夠淡定唔容易：上天的一份厚待

谷德昭在ViuTV主持的全新娛樂訪談節目《爆谷一周》在昨天（22日）晚上首播。而節目跟上次同樣是谷德昭做主節的節目《納米無明火》班底再度合作。昨天首播後，谷德昭便在IG連出兩個帖子，表示為何會有《爆谷一周》的出現，原來是想仿效外國的節目，他寫道：「我自己一直很希望主持像美國《Late Show》那種節目，要做呢種節目，需要一個大方嘅電視台，呢點 ViuTV 做得到。最好當然 weekdays day day 做，但 workload 山大，所以每逢週六晚做一集。每集一粒鐘，我同團隊基本上時時刻刻都喺度傾，點樣可以將貼地、好心地、有娛樂性、幫到人嘅精神延續落去，節目內容如無意外無耐就會有啲增刪，會諗啲唔同環節轉吓，喺你未悶、我未悶嘅時候又轉吓咁啦，歡迎大家睇定啲之後踴躍提供意見，搞到個節目好似人人有份咁。」

谷德昭在ViuTV主持的全新娛樂訪談節目《爆谷一周》在昨天（22日）晚上首播。（IG：koktakchiu）

第一集便請到吳君如、呂爵安（Edan）和導演鄭晉軒，三人是為了宣傳電影《闔家辣》。首播後，谷德昭也自我檢討，笑言看見君如後在節目不自覺地聲音提高了兩個Key，「慌死有 dead air，於是見縫插針唔停口，所以出現聲叠聲，會改善。」

谷德昭與吳君如認識多年，二人關係一直友好，第一集成功邀請君如，谷德昭很感激對方的支持，同時對Edan讚口不絕，認為他入行幾年在節目做到非常淡定是一件不容易的事，他說：「我同君如咁嘈，好彩有你咁 calm 戥一戥，入行幾年人仔能夠有呢份 poise 真係唔容易。Edan 具備成功喜劇演員好重要嘅必要條件，呢樣嘢練都冇得練，九成來自天生，包括：面口、教養、性格、笑容、靈魂… 加加埋埋叫做「觀眾緣」，觀眾見到你就想笑，這可是上天的一份厚待，E先生請好好珍惜這份緣，為求笑若渴的香港人多添些歡樂。」

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