邊度都有陰謀｜世界係虛幻還是真實　有高文明以Matrix控制人類？

如何去分別真實與虛幻，是一個古老的哲學問題。也許我們人類根本沒有能力去分辨真假，基於現實世界有太多解釋不了的現象，加上主流媒體的催化，很多科學家都提出，甚至愈來愈多人相信一個名為「矩陣」（Matrix）的虛擬世界概念。



當年導演Lana Wachowski就用了這個概念來拍攝電影《22世紀殺人網絡》（Matrix），意思框架内的數字會不停變數，而主角們就代表著那些數字。（劇照）

由鄭子誠和陸永主持的節目《邊度都有陰謀》，就邀請到陰謀論研究者K先生談及「矩陣故障」。其實矩陣是所有數字的框框，而英文就是「Matrix」。當年導演Lana Wachowski就用了這個概念來拍攝電影《22世紀殺人網絡》（Matrix），意思框架内的數字會不停變數，而主角們就代表著那些數字。換句話，無論數字如何改變，都離不開那個框框，又或者我們正活在別人創造的框框内？

矩陣（Matrix）在數學中的呈現的方式。（節目畫面）

人類係變數 活在虛擬世界的框框中？

在陰謀論界，有不少研究者都認為人類在不知情的情況下活在真實世界，我們以為自己有自我意識，而這個就是矩陣的理論，不過矩陣都有發生故障的時候。有陰謀論者認為我們活在矩陣中才會發生，在同一個空間出現數個衣著、髮型、打扮、外型等幾位相似的人，二情況就想打游戲機時出現的「Lag機」一樣。

幾千年前已出現矩陣概念？

聽起上來很難相信？但其實數千年前，從柏拉圖時代已經有名為「洞穴語言」（Allegory of the Cave）的哲學理論出現。節目中提到柏拉圖以石牆上的倒影來比喻人類，即時那些倒影可能根本不知道自己是倒影。他們自己活在牆上的世界，以為自己活在真實的世界，但我們作為人類去觀望他們，而他們不知道。這個情況亦可能會發生在人類身上，我們可能被第三方觀望時也懵然不知。當時柏拉圖亦提出過直至現在亦解答不到的哲學問題——我究竟是否存在呢？然而，人類唯一知道的，就是我們什麽都不知道。

當年導演Lana Wachowski就用了這個概念來拍攝電影《22世紀殺人網絡》（Matrix），意思框架内的數字會不停變數，而主角們就代表著那些數字。（劇照）

另外，在19世紀的美國哲學家提出了「缸中之腦」（Brain in a vat）的理論，而這一幕亦在《22世紀殺人網絡》出現過。男主角Neo（奇洛李維斯飾）在浴缸中甦醒那一幕，他説過如果把人的腦袋取走，給它養分，然後放在浴缸入面，它一直以為自己還在生存。即是「缸中之腦」和頭顱中的大腦接收一模一樣的訊號，從大腦中角度來說，它無法確定自己是顱中之腦還是缸中之腦。在只有接受訊息的世界中，我們亦無法分辨出什麽是虛假，什麽是真實。