新冠肺炎︱WINNER、iKON連接確診　THE BOYZ成員昨曾出席頒獎禮

韓國新冠肺炎依然嚴重，繼昨天BLACKPINK師兄iKON三位成員確診後，今天（24日）再傳來同公司的WINNER有成員確診。此外，另一男團THE BOYZ在昨晚出席大型頒獎禮後，也宣布一成員確診，K-Pop界恐造成大爆發。



iKON三位成員昨天確診新冠肺炎。（SBS）

昨日iKON金振煥、宋允亨與金東赫確診新冠肺炎後，其餘檢測結果為陰性的三位成員已立即進行居家隔離，可是今天再傳出同門WINNER李昇勳確診的壞消息。有指李昇勳已完成兩劑疫苗接種，暫時無任何症狀，身體狀況良好。由於李昇勳三天前曾與WINNER成員舉行生日派對，因此所有成員已立即停工，幸好檢測結果全為陰性。

今天同公司的WINNER李昇勳也宣布確診。（網上圖片）

日前李昇勳曾WINNER成員一同慶祝生日。（網上圖片）

另一邊，男團THE BOYZ成員Eric亦於今天宣布確診。有指已接種三劑疫苗的他曾於20日與確診友人晚飯，亦於21及22日分別進行了兩次檢測，結果都為陰性。可是昨天再次進行檢測時，卻於今天早上得出陽性結果，現時所有成員及工作人員已停工並等待檢測結果。有指THE BOYZ昨晚曾出席大型頒獎禮《首爾歌謠大賞》，雖然台下歌手全部有戴口罩，但上台領獎及表演時則沒有，因此粉絲都非常擔心K-Pop界恐造成大爆發。

昨天THE BOYZ曾出席頒獎禮，今天卻傳出Eric確診消息。（Newsen）

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