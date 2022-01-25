李佳芯被指與蟲草大王秘戀一年　Ali激動澄清：真係無咁嘅事！

有指此相片是Ali李佳芯，前年聖誕節在陳恩德（Mark）豪宅中拍攝，刻意2個月後才貼出。（IG：@aliaime）

Ali李佳芯1月25日被爆出多張私下合照，指她與「蟲草大王」陳恩德已（Mark）秘戀逾一年，更暗指她未與陳炳銓分手已跟Mark密會。Ali就此事回應《香港01》訪問，激動表示：「真係需要認真澄清，因為真係無咁既（嘅）事！」

傳李佳芯Ali曾一腳踏兩船 與陳炳銓未分手已密會蟲草大王

有蟲草大王稱號的陳恩德（Mark）與多位圈中人如米雪、三哥苗僑偉均是好友。（資料圖片）

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Ali 回應全文如下：

本人於2020年約8月中由同事介紹認識陳先生，因陳生計劃跟不同藝人合作發展一系列產品生意，而陳生與本人當時所洽談的為一項瘦身咖啡產品。第一次跟他及其員工見面是其位於其銅鑼灣的工作室，而經過幾次會談後因未能達到共識而沒有繼續洽談。

其後陳生再次邀請本人參與其有關寵物計劃，當時得知他亦有跟多位公司藝人合作，唯當時本人飼養多年的貓咪離世不久，所以最後也沒有就該計劃有進一步合作。不久之後陳生亦有提出邀請本人參與慈善演唱嘉賓，惟經公司了解，加上本人未有足夠信心，所以計劃最終擱置。期間，本人的確有就以上計劃與陳生到過餐廳及其工作室會面，但僅此而已。

直到2021年尾，因微電影計劃再跟陳生在電話聯繫上，後於去年十月於酒店中菜廳商討電影細節，其後因為出現不實報導，為免再惹誤會，已再沒有跟對方見面。

本人由2020年認識陳生到現在，每次只限於工作洽談，從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間，在此釐清。

