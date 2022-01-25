《IT狗》陳湛文成功入屋　拍《三夫》陷迷惘︰套戲勁但唔係我勁

（《三夫》劇照）

《IT狗》播了兩星期，在網絡掀起熱話，特別是上星期「男B」陳湛文，與「阿信」凌文龍上演一場《英雄本色》落難戲，令大家盛讚二人演得出色，搞笑之餘不乏感動位，特別是演Mark哥的陳湛文，成功在大家腦海留下印象。

因為《IT狗》，令陳湛文火速入屋。「我覺得是直頭入埋人哋部手機，晚晚拎住部手機睇。」（葉志明 攝）

2012年畢業於演藝學院的陳湛文（Peter），一直從事舞台工作，2018年一個機會參演陳果導演的《三夫》，更不惜全裸演出，務求一夜成名。結果電影的確極具話題，女主角曾美慧孜更登上金像影后，陳湛文都候選最佳新演員可惜落選。這個起步點算不俗，但往後幾年便事與願違，靜過太空的工作機會令他有一刻半秒迷惘過。

上星期扮演Mark哥一幕，成為熱話。（影片截圖）

《IT狗》一劇大受歡迎，身為有經驗的演員，接過劇本時會否已看到那份非池中物的不同。陳湛文︰「我向來喜歡黑色幽默的東西，casting時用了我跟女Billie（余逸思）爭論用廁所一幕，當時已覺得這幕有不少精警對白，諷刺身邊的大小事，覺得很有趣，然後又知道凌文龍都會演，就好期待可以參與這套劇。」

要演出IT人那份直接不修飾，Peter都為角色設計得比較沉穩。（葉志明 攝）

IT人不是「宅」不是「毒」

開拍前，導演帶幾位演員去一間科網公司觀摩過一陣子，除了請教那些技術用語，更重要是觀眾一眾IT人的言行舉止。陳湛文︰「他們見到生保人都少說話，不會很熱情，就算擅長說話的，都是擅長做報告那種，所以角色上我比較沉。」導演對Peter的要求是千萬不要將「宅」、「毒」跟IT人等同，兩者是有分別。「這班人基於對一件事物的執着和固執，其實IT人說話時好直接不修飾，不用畀面人，我就拿著這份感覺去演。」

Peter覺得神似是一組人的功勞，大家的成果。（網上圖片）

戲仿《英雄本色》一幕出街後，反應熱烈，不過Peter在個人IG就出了一篇感慨文，似有感而發。原來所感的是業界那養份來得太遲。「我文中有寫過去好幾年一直青黃不接，我不敢說自己是青或者已經接住了，但其實圈內有很多潛藏多年的有心一直在創作，就是欠一個平台去試。如果這件事可以早一點發生，來到今天這個土壤會有更多可能性，今日香港的影視會更豐富一點，題材上、技術上、演員搭配上都更多變。」

在戲中的大膽演出，令陳湛文獲得最佳新演員的提名。（《三夫》劇照）

今次《IT狗》就似一個機會，讓大家潛藏的這團火爆出來。至於戲中他與女Billie的關係，會否與《大台理論》所講是對歡喜怨家最終會走埋一齊？「我同女Billie的關係會有轉變，但不是傳統的轉變。正正就是這些不太正路的劇情發展，令我一見到個劇本已經好雀躍，想知道出來的成品會怎樣。」

曾經以為3年前套《三夫》會為自己帶來更多工作機會。（葉志明 攝）

IG follower急升似睇股市

自《IT狗》播出以來，有更多人認識陳湛文，最客觀的數字，其IG人數由數百急升至截稿前的6000，快要過萬，這份入屋感覺，是否期待已久？「這個急升是受寵若驚，我同老婆講好似睇緊股票咁。不過這份興奮我都引頸以待好一段日子，3年前拍完《三夫》已經有這個想法，當時以為套戲出街後會多些工作，點知沒有。甚至連別人的有色眼鏡都冇，因為本身根本不太認識我，就算知道後都是一句︰『啊，你呀，完全認不到。』以為是兩個人，是有點迷惘的，明明做了一些事情，但坊間又沒有反應，套戲係勁，但不會說我自己好勁。剛好又遇上疫情，沒工開的不只我一個，令我又無那麼悲觀了。」更值得興奮是第二部就有跟黃子華合作的《飯戲攻心》，雖然未知上畫要延至何時，但與神同行的經驗，就已經是最好的禮物。