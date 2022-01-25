王祖藍帶隊北上交流　參加演技類真人騷打造內地版《愛．回家》？

近年積極在內地發展的王祖藍，憑風趣幽默的風格深受內地粉絲喜愛，直至去年他重返TVB，擔任首席創意官。早前王祖藍曬出與王浩信、張振朗及高海寧在機艙內影的合照，並寫道：「TVB內地交流組，第一組順利到達，歡迎內地的夥伴們交流指導。」身為首席創意官的王祖藍帶隊率領一班藝人到內地交流，當時已經有不少網民表示十分期待，亦很好奇他們會有什麼工作計劃，原來TVB內地交流組此行是參加東方衛視綜藝節目《開拍！情景劇》。



身為TVB首席創意官的王祖藍早前帶隊率領王浩信、張振朗及高海寧到內地交流。（微博@王祖藍）

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近年演技類綜藝節目包括《演員請就位》、《導演請指教》等大受歡迎，當中視后級人馬胡杏兒就曾在《演員請就位》第二季中擊敗一眾實力派演員，奪得冠軍，同時也令觀眾感嘆TVB出身的演員果然有實力！據知全新節目《開拍！情景劇》同樣是演技類綜藝節目，是一部以情景劇IP孵化為核心，以投資人創投為賽制，以影視化為呈現的文化IP創投類節目。東方衛視早在去年11月就已經於發布會上介紹節目，將會邀請內地演員沙溢、姚晨、閆妮、宋丹丹等擔任藝術總監，總共會有8組演員劇組參賽，而節目將會在下個月開始錄製，並在3月正式播出。

胡杏兒曾參加《演員請就位》第二季，並一舉奪得冠軍。（微博@胡杏兒）

《開拍！情景劇》同樣是演技類綜藝節目。（微博@東方衛視）

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據知節目將以處境劇為主題，8組演員首先會在專業顧問團隊的指導下排練，其後再向觀眾呈現成果，而投資方將會根據他們的表現選擇投資意向，8部處境劇將爭奪開拍資格，最終只有1部「劇王」可以獲得機會在東方衛視黃金劇場播出。處境劇一般有固定的主演陣容，相比起一般劇集，處境劇劇情及場景簡單，以人物性格及對白為賣點，而過往TVB出品的處境劇亦有保證，正如近年的處境喜劇《愛．回家之開心速遞》不但劇情緊貼時事，劇中角色亦成功入屋，成為觀眾最喜愛的節目之一，今次內地交流組參加《開拍！情景劇》，不少劇迷都表示十分期待他們打造出一部內地版《愛．回家》！

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》大受歡迎。（影片截圖）

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