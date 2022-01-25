TVB號召最強陣容唱北京冬奧主題曲　成龍張學友等60位紅星齊獻聲

世界體壇盛事《2022北京冬季奧運會》將於2月4日隆重揭幕，無綫（TVB）日前號召60多位紅星、歌手及藝員，攜手獻唱北京冬奧主題曲《一起向未來》，參與藝人包括：成龍、張學友、曾志偉、劉德華、譚詠麟、李克勤、王祖藍、林子祥、葉蒨文、楊千嬅、任賢齊、謝霆鋒、張智霖、草蜢、鍾鎮濤、容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼、張衞健、呂方、王嘉爾、陳小春、謝天華、梁漢文、林曉峰、杜德偉、甄子丹、應采兒、薛凱琪、Gin Lee李幸倪、泳兒、陳偉霆、Supper Moment、林欣彤、張繼聰、區瑞強、許靖韻、Oscar涂毓麟、炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、詹天文、冼靖峰、何晉樂、林智樂、張馳豪、孫漢霖、HANA菊梓喬、譚嘉儀、谷婭溦、伍富橋、謝東閔、鄭俊弘、戴祖儀、施匡翹、胡鴻鈞、林二汶、林穎彤、文凱婷、林君蓮、潘靜文、林沚羿、蔡愷穎，陣容鼎盛。主題曲《一起向未來》無綫電視與中央台於大年初一（2月1日）同日首播，為2月4日正式揭幕之《2022北京冬季奧運會》前，激發觀眾對冬奧的熱情。

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除了策劃主題曲，TVB旗下五條頻道：翡翠台、J2、無綫新聞台、明珠台及無綫財經．資訊台，亦會提供超過120小時《2022北京冬季奧運會》直播節目及賽事精華，而myTV SUPER則會設立冬奧專區，提供9條冬奧頻道，全天候24小時無間斷轉播各項賽事，接近1700小時播放，觀眾可隨時點播各項賽事精華。