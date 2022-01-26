COLLAR以外另一隊《造星》女團　Lolly Talk靠自己搞年宵一波三折

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》成功打造新一代女團COLLAR，成員Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Day（許軼）、芯駖（李芯駖）、Winka（陳泳伽）、Ivy（蘇雅琳）、Candy（王家晴）和So Ching（蘇芷晴）前日（24/1）更簽約國際知名運動飲料品牌，齊齊擔任代言人，而她們的首支單曲《Call My Name!》MV於YouTube更已經超越180萬觀看次數，氣勢強勁。

COLLAR Marf認同粉絲溝通不足導致有小風波：依家都好和諧

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COLLAR素顏大公開！ Day校服造型超可愛Winka唔化妝仲靚

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不過，各位又知不知道《全民造星IV》還造就成了另一隊女團？所講的便是由阿蛋（黃詠霖）、阿Yo（郭曉妍）、Tania（陳紀澄）、Elka（鄭芷淇）、Yanny（劉綺婷）、Sinnie（吳倩怡）、MeiMei（曾美欣）、阿妹（黃敏蕎）和Day組成了Lolly Talk。

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未獲ViuTV眷顧的Lolly Talk上年12月成軍後不但在YouTube頻道上載翻唱As One《Candy Ball》、Winka個人單曲《CUPID-19》片段，亦有推出「團綜」大玩有趣遊戲，而她們日前更宣布展開「年宵Battle」，分成兩隊對決，營業額較高的組別便會贏得神秘禮物。不過，正當Lolly Talk密鑼緊鼓趕工準備擺年宵時，大會卻通知她們因為鄰近地區疫情嚴重，所以市集須臨時取消，她們前晚（24/1）在IG限時動態中寫道：「我哋等緊大會後續安排，同時考慮緊其他方案，一有消息會盡快通知各位。多謝大家攞籌支持！造成不便，我哋先同大家講聲唔好意思，請大家繼續留意我哋IG最新消息。」雖然大計一波三折，但她們仍未放棄與粉絲見面的機會，好在皇天不負有心人，她們今日（25/1）凌晨便宣布隨大會由荔枝角轉戰尖沙咀，亦更新限時動態，分享籌備新年市集的情況。

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