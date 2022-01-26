姜濤紀錄片《答案》最終章返母校重提過去：所有嘅自卑都來自呢度

MIRROR成員姜濤的個人紀錄片《答案》昨晚（25日）播出最終章，片段開頭他提到不喜歡「姜濤」、「姜B」這個名字，亦曾向花姐提出可否改名，可惜因「姜濤」這個名字太深入民心難以更改。之後播出姜濤於《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的得獎片段，或者在外界眼中，他正處於事業甚至人生的巔峰，不過姜濤卻說：「可能人哋睇我喺好高峰位置，但其實我真係跌得好低，可能你睇嘅嘢真係相反。可能你睇到嗰個人同佢真心諗嘅係完全相反，所以千祈唔好太容易定義一個人，冇人定義到。」



片段開頭他提到不喜歡「姜濤」、「姜B」這個名字，亦曾向花姐提出可否改名，可惜因「姜濤」這個名字太深入民心難以更改。（影片截圖）

出道三年以及在「叱咤」頒獎台上奪下數個大獎後，姜濤開始很在意別人的說話，只要對方說了自己的一個缺點，他就會非常執着和想很多無謂的事，繼而變得愈來愈不開心。其後他去了商場、乘搭港鐵和重返母校青年學院（邱子文），姜濤逛商場時顯得十分雀躍，更特意學習如何將存在感降到最低：「好開心呀，我好耐冇嚟商場，行商場係一件幾咁奢侈嘅事。我噚日特登睇咗段片，話點樣將自己存在感降到最低，就係為今日做準備，只要有呢個手勢，就會有存在感低嘅訊號畀人知。」拍攝時，姜濤亦擔心是否有粉絲跟着，令他不時在街上四圍張望。

姜濤特意學習如何將存在感降到最低。（影片截圖）

姜濤重返母校探望職員並到禮堂緬懷過去，他表示這是他首次演出的舞台，亦重提自卑的過去：「我所有嘅自卑、童年嘅唔自信，都係來自呢間學校，我唔係話呢間學校唔好，純粹係我喺呢度經歷嘅所有嘢，喺呢度愈自卑、愈唔懂事，大個先愈嚟愈變得懂事。我嗰時太肥，每次學校有游水堂，我都會企喺泳池隔離，唔會除衫。嗰時每日跑步都會望住啲學生，跟住覺得好自卑，以前我就成日喺度射波（打籃球）。」

姜濤重返母校探望職員並到禮堂緬懷過去，亦重提自卑的過去。（影片截圖）

紀錄片的尾段，姜濤透露製作《鏡中鏡》本想表達逃避和反抗，但後來卻覺得沒有意義，認為應承認內心有負面聲音並找方法與它們共存。推出歌曲後依然會不開心的時候，但他知道抒發情緒的方法。姜濤希望經歷低潮的人聽到《鏡中鏡》後可以得到力量，他認為做藝人很神奇，可以將自己的想法透過作品說出來。姜濤最後提到《鏡中鏡》的MV是描述如何對抗內心的過程，但不代表自己會忽略外間聲音，而是更勇於面對，希望大家可以繼續督促「我們」。