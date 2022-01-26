青春本我｜紀念冊一書難求　炎明熹罕有講心底話：拜託不要走！

青春劇集《青春本我》播出以來大受歡迎，每一集都成為網上熱話，而《青春本我》近日亦推出同名紀念冊，想不到引發了搶購潮，形成了一書難求的現象，有不少網友在社交網站呻一書難求：「我買唔到本書，冇晒貨，希望快啲買到啦」、「周圍都買唔到，加油，支持你們」、「我好慘今日行咗九間都冇」。

呢本紀念冊好多粉絲話買唔到。

據知為了滿足一眾劇迷，劇組現正趕印第二版，至於紀念冊有什麼吸引？書本除了有大量唯美的劇照之外，亦刻意製造了劇集創作的歌曲的相關歌詞。說到最有心思的必定是一眾演員的「心底話」配上他們的日常生活照、學生Look及可愛到爆的童年照，內容既豐富又感人。人氣高企的炎明熹（Gigi）的心底話最令人有反差感，本身給人感覺cool爆的Gigi，原來內心世界感情非常豐富，她親筆寫下的千字文，真實地流露了對整個拍攝團隊的不捨情感：「前陣子不斷拍的時候雖然十分疲倦，但有種說不出的心情（是良好的、正面的）神神奇奇又百感交集。之前拍攝時會經常見到導演、拍檔及工作人員們，但是拍的東西開始越來越少，見他們的日子也開始逐漸減少，我便有種想念他們的感覺（但可能他們不想見我，哈哈～）」

《青春本我》由炎明熹、姚焯菲和鍾柔美等人主演。（劇照）

同時Gigi在追逐夢想的旅途，讓她終於明白了時間的重要性：「在我小時常常抱怨時間為甚麼會過得這麼慢，時間好像用不完一樣，但是長大以後卻發現時間在偷偷地溜走，完全不夠用，想跟它說：『拜託不要走！』我想我已經找到了原因：因我找到了自己的目標。相信如果大家都找到了自己生命中覺得有意義的事情，大家便會明白和更有共鳴，而我的時間都用來做我覺得有意義的事—追尋我的夢想。在這旅程中，時間就像怎麼也不夠用一樣。」

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