七線人棄王｜康華「俏搣時」造型煞食　五子學跳代表作《拼火花》

由陳俊堅、鄭雋熹、程浩駿、林浩文及姚宏遠五位七線藝人擔大旗的節目《七線人棄王》，成功掀起話題。（影片截圖）

由陳俊堅、鄭雋熹、程浩駿、林浩文及姚宏遠五位七線藝人擔大旗的節目《七線人棄王》，成功掀起話題，除了之無底線自爆式Talk Show，還有不少搞笑瘋狂短劇，保養得宜的康華飾演女訓導主任，以及藝訓班師兄徐榮客串演出「見家長」情節。演戲經驗長達二十多年的康華，戴眼鏡Miss Look打扮相當養眼，短劇內容講述飾演訓導主任的Miss輪流召見五子，五子不但全程沒有悔意，更先後向Miss做出多項「犯規」動作，包括唱情歌、跳勁舞、送肉嘴、派心心及寬衣解帶等；原本一臉嚴肅的康華，被五子的連番逗趣兼踩界動作搞笑啼笑皆非，多番忍俊不禁，令整體效果更加爆笑。

《七線人棄王》新一集有康華飾演女教師。

五子事後受訪時透露，由於六人是首度合作，故拍攝初期表現拘謹，更Dead Air足一個上午：「後尾我哋同康華終於打開到話題之後，除咗發現原來佢好funny同nice之外，仲發現原來佢一開始都唔敢同我哋講嘢，因為覺得我哋太認真，又唔知我哋諗乜咁。」五子又指為了逗康華開心，拍攝前做足功課：「我哋上網搵資料，發現康華有首歌叫《拼火花》，我哋就不斷咁練佢首歌同學佢跳舞。最後阿熹就喺佢面前唱番佢首歌出嚟、同跳番隻舞佢睇，康華好開心。」

幾位「人棄王」使盡混身解數氹康華。

至於「見家長」短劇，除了有徐榮飾演爸爸外，還有鍾晴飾演女兒。劇情講述七線藝人阿駿前往見女方家長，當阿駿自我介紹完畢後，徐榮即苛刻地連番質疑：「做電視台點搵到錢架？！」、「我個女食好住好，唔易養架！」、「你年紀都唔細啦」，縱然阿駿一再強調自己會積極進取，徐榮還是「聽唔入耳」，最後離開前更向阿駿拋出厲眼！程浩駿透露短劇八成內容是取材自其親身經歷，並十分感激藝訓班師兄徐榮客串演出：「佢一直都有鼓勵我哋，又教我哋好多嘢。佢都有睇我哋YouTube頻道嘅片，周不時畀意見之餘，又成日問我哋幾時預埋佢一齊玩，真係好好人、好冇架子。」