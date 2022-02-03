TVB廚后三姐蕭秀香宣布續約　公司主動加人工：幾廿歲都仲要我

TVB廚后三姐（蕭秀香）靠做飯盒起家，近年憑烹飪節目《流行都市》、《女人必學100道菜》和《教煮爭霸》成功入屋，深受觀眾歡迎。新年新氣象，三姐向《香港01》透露與TVB續約，更笑稱：「幾廿歲都仲要我，公司算係咁，仲要追我簽。」

三姐在節目中大顯身手，用紮實精湛的廚藝教大家做出各式精緻家常及宴客菜式，簡直令觀眾垂涎三尺。(Facebook照片)

由於與三姐合作開的監製張志明在去年9月宣布辭職，三姐難免有所擔憂：「當時都會亂諗嘢，始終有個熟人走咗，會諗日後點算呢？好彩一切如常，公司提早同我續約，一星期至少一個騷，《流行都市》都會繼續做而且材料錢都加咗，我冇提出過。（條件都好滿意？）滿意，始終我呢個年紀都唔係要錢，主要係想做自己鍾意做嘅嘢。」至於問到續約前有否考慮過檔，三姐稱：「一嚟冇人搵我過檔，二嚟我都冇諗過過檔，我同TVB好有淵源，由佢起緊，啲地盤工人已經訂我飯盒，加上咁多年賓主關係，都好有感情。」

三姐酒樓去年開新店。（Facebook/@香港女廚王 - 三姐）

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人氣急升的三姐近年更成為廣告商寵兒：「多次大家厚愛，上年金記、天上野同李錦記都有搵我代言，嚟緊都仲有一個未出街唔講得住，雖然錢唔係多，但證明有人欣賞我，都係一種榮耀。」三姐更透露公司已為她籌備新節目：「今次唔係同鼎爺（李家鼎），仲開緊會，但都係自己想做，比較貼地、家庭式啲，我都想再做好啲個節目，希望自己開心嘅形象再入屋啲，始終疫情大家都好悶，希望帶到少少歡樂俾大家。」