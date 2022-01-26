IT狗︱凌文龍神還原IVE學生上堂示愛片　當年主角今日仲單身緊？

凌文龍、陳湛文和陳漢娜等主演的ViuTV劇集《IT狗》晚晚向觀眾大放笑彈，昨晚（25/1）第十二集開首部份更惡搞2010年熱爆網絡的上堂示愛片《熱播IVE學生上堂示愛，女生傻笑不知所措》，非常搞笑。劇中，凌文龍（飾葉念信）拎住紮花在大學教室中向陳嘉寶（飾Shirley）示愛，期間更向教授借Mic高呼：「我好鍾意你呀，Shirley，受唔受溝呀？」搞到陳嘉寶不斷尷尬掩面，而片段無論是畫面角度，還是人物神情，都「神還原」當年爆紅片段。

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有留意劇集的話都會知道凌文龍最終示愛成功，並與陳嘉寶拍拖一段時間，但正版片段的主人公李子曦卻沒有此福分，因為女主角Catherina最終未有肯首答應，而當年更有不少網民狠批男方追女仔方法誇張、老套，已故才女林燕妮亦曾評論事件，指男主角已經是成年人，有權用任何合法的方法示愛，但當眾示愛會令女方深感壓力，覺得女方一定不喜歡這個方式。

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到底正版男主角今時今日過成點？事隔12年有拖拍未？原來李子曦與大多數網民一樣都有開Facebook帳號，最近一次更新公開動態已經是2020年7月的事，而他亦曾在同年3月開直播分享自己生活事，但觀眾就不算多：「得我自己一個人講嘢」、「畀啲Comment啦」、「其實而家都係得一個人睇得Live」，而他亦有大談自己對當年示愛片段的看法：「十幾年嗰單嘢……每年都有人『鞭屍』……X！我心諗好X悶呀！其實有乜X嘢特別，只不過係送紮花啫，都搞X到咁X樣，其實我覺得冇乜爆點囉，當然中槍嗰個係我啦，女主角就唔知點喇，總之我就中X晒槍啦，哈哈哈！」當然，他亦有在直播細說感情狀況，直認就算落酒吧識女仔，也是常常遭拒絕，又大嘆溝女好艱難：「呢幾年都溝唔到女，點算呀，我都大大話話三張嘢啦，三張嘢都未溝到女，人哋都結X埋婚啦，真係嘥X氣！」未知最近兩年是否已經「破Dry」。

李子曦兩年前曾開Facebook直播分享感情狀況，以及自己對當年「示愛片」的看法。（Facebook截圖）

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