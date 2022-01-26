冼靖峰暗示錄新歌想擺脫張敬軒影子︰好多時有人話我好似佢

現年23歲的冼靖峰（Archie）是無綫電視歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第一季的最後五強參賽者之一，他在《聲夢傳奇》總決賽憑《我懷念的》在評審中取得最高分，加入觀眾投票後總排名第四名，現為無綫電視經理人合約藝員及星夢娛樂旗下廠牌「愛爆音樂」男歌手，剛推出個人出道歌曲《一個人的幸運》。日前，他到商業電台雷霆881節目《1圈圈》做嘉賓接受主持阮兆祥和天欣的訪問時，透露用實力向爸爸證明自己，最後打動對方，批准他做歌手。



Archie推出首支個人歌曲。（IG@archie_sin）

Archie講到中學時已有夾band將來想做歌手，他笑言︰「大學嘅時候唔讀書！齋夾band！」可以連覺也不睡，大學畢業後就決定找不同的比賽去參加。Archie參加過ViuTV的《全民造星II》和TVB的《聲夢傳奇》，被問到他怎樣看兩個不同的選秀節目，他表示︰「其實好開心係一路到無論去到邊個平台，無論係《造星II》，或者《聲夢》，其實都有好多導師，好多mentor一路幫我哋。」似乎未有正面回答問題。而Archie是一個追求完美的人，他說︰「比賽尾段，我有一個感覺就係，唔想首歌有啲啲瑕疵，你接受唔到嗰啲瑕疵，如果有少少瑕疵，我自己會返屋企瞓唔着。」

Archie到電台宣傳新歌。（YouTube影片截圖）

到錄《一個人的幸運》的時候，他暗示想擺脫似張敬軒的影子，「因為我比賽嗰時，好多時有人話我好似我偶像張敬軒，唱法或者唱腔上，咁我再諗點樣可以有更加多嘅個人特色。」講起比賽完，Archie曾短暫做過銀行的工作，然後才做歌手。Archie表示父母從小都跟他說讀好書，入到好的大學，找到好的工作，才可以做歌手。直到《聲夢》決賽前一晚，Archie問爸爸如果他覺得他到時唱得好，可否批准他做歌手，爸爸的回應仍然是希望他邊做銀行工作邊做歌手。到決賽完結後，Archie並不是三甲得獎者，他的爸爸竟被他感動，對他說︰「唉，由細到大，係咁迫你，要做邊樣做嗰樣，咁不如今鑊我就畀你試一試。」當時他非常感動，因為他未見過各管教嚴厲的爸爸態度軟化，他一開始是想Archie到30歲賺夠錢才自資出唱片。

家人跟Archie影畢業相。（IG@archie_sin）

Archie曾跟張敬軒合唱《春常駐》。（YouTube影片截圖）

Archie從小到大都是讀傳統名校，曾就讀喇沙小學、喇沙書院，2020年香港大學工商管理學學士（會計及財務）學位畢業，加上音樂才華，着實是實力非凡，原來是有父母一直以來的嚴厲管教和培育。

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