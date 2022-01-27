諸葛紫岐拍Chanel 22p開箱片狂曬戰利品　獨愛Logo名牌衫堆砌全身

現年38歲的諸葛紫岐（Marie）自從在2012年與坐擁億萬身家的Neway二公子薛嘉麟結婚後，身價幾級跳，由模特兒搖身一變成為闊太。嫁入豪門的Marie經常在社交平台大曬各種奢華行頭，當中不乏Hermès、LV、Chanel、Gucci、Miu Miu等名牌服飾及手袋，日前Marie拍了一段Chanel 2022春夏預告系列的開箱片，同大家分享她的最新戰利品！



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Marie的戰利品包括衫、鞋、手袋等等，件件售價都逾萬元，而她入手的Chanel 22p限定Mini Classic Flap配獅子吊飾亦非常搶手，售價42,000港元，今次她在片中分享的單品保守估計都要十幾萬，果然是豪門闊太！不過就有網民認為顏色太亮麗，款式亦一般：「有錢和品味確實沒關係，檔次不夠」、「穿出了淘寶Feel」、「衣品不行」。其實Marie一向對名牌情有獨鍾，從她平時分享的穿搭照可見，幾乎每張相身穿的服飾都出自奢侈名牌，而且似乎特別偏愛名牌標誌性Logo或大字樣的服飾，一眼就看得出她身上的價值！

Marie似乎特別偏愛名牌標誌性Logo或大字樣的服飾。（IG@mariezhuge）

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除了愛展示自己的名牌手袋及服飾之外，Marie亦經常在自己市值2億的4,000呎西半山豪宅留影，相中可見豪宅坐擁無敵大海景，露台極闊落，而落地窗台更是絕佳打卡位！