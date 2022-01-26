傳港台禁播歌曲C AllStar指了解中　許廷鏗：對我嚟講冇咩大分別

香港電台及無綫（TVB）本月初宣布首度合辦《香港金曲頒獎典禮》，昨日卻傳出港台以口頭通知DJ有禁播歌手名單，包括黃耀明、何韻詩、RubberBand、C AllStar、達明一派、Dear Jane、方皓玟、Serrini、謝安琪和許廷鏗（Alfred），而入圍香港金曲頒獎禮的歌曲可獲放生。C AllStar和Alfred今日（26日）出席活動時表示有留意新聞，陳健安（On仔）說：「暫時係傳言，未fact check過，到真係變成事實再諗都唔遲。公司同事了解中，而家就係咁嘅階段。」



C AllStar今日（26日）出席活動時表示有留意「港台禁播歌手名單」的新聞。（梁碧玲攝）

電台舉辦的頒獎禮均講求歌曲播放率，釗峰表示有留意團歌在各大電台的表現：「有歌曲喺電台播得好好，我哋都好appreciate。以港台為例，上年都有兩首冠軍歌，分別係《集合吧！地球保衛隊》同《留下來的人》，以往都參與港台頒獎禮好多次，喺新人階段都好支持我哋，所以暫時都唔信呢個情況住。」至於會否出席《香港金曲頒獎典禮》，他們就指要等公司先了解及安排。

至於會否出席《香港金曲頒獎典禮》，他們就指要等公司先了解及安排。（梁碧玲攝）

Alfred則表示從朋友的訊息和相片中得知「被禁播」傳聞，不過現階段未能證實消息：「就算係真，對我嚟講冇咩大分別。自己一直有個諗法，尤其自組公司後就更加強烈，歌手需要平台，平台一樣需要歌手。唯一可以主動去做就係繼續做好自己作品，希望可以有唔同平台播放，相信樂迷眼光會留意到，亦會自己去發掘。所以我冇咩擔心，希望我啲朋友安心。」

Alfred則表示從朋友的訊息和相片中得知「被禁播」傳聞，不過現階段未能證實消息。（梁碧玲攝）

他續指之後亦會了解一下事情：「又唔係情感瓜葛、恩恩怨怨嘅事，我同唔同平台嘅關係咁多年，可以睇下我做過幾多個港台大使，呢樣係唔會改變。」Alfred說歌手亦有被動的時候，可以做的就是盡力做好自己的音樂：「都有見到佢哋嘅少少回應，話on音樂本質，咁我都係focus自己音樂本質，一日未收到官方通知唔使send歌過去，我都係會照send，呢樣係不變，作為歌手，盡自己能力就得。」