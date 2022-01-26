MC張天賦與Ash及Santis傳緋聞　心情未受太大影響：唔係好大嘅事

MC張天賦、洪嘉豪（Kaho）、陳蕾及張蔓姿等藝人今日（26日）出席NFT發布會，MC先後被影到與MV女主角鍾卓穎（Ash）和陳濬樺（Santis）逛超市而傳出緋聞，他接受《香港01》訪問時指心情未有受到太大影響：「唔係一件咩太大嘅事，作為藝人新聞一定會有，何況只係兩個人喺超級市場一張相，我覺得唔會對我太大影響。」他續指跟Ash和Santis沒有聯絡，公司亦認為最好保持距離，不過與她們仍然是朋友。



MC先後被影到與MV女主角鍾卓穎（Ash）和陳濬樺（Santis）逛超市而傳出緋聞，他指心情未有受到太大影響。（梁碧玲攝）

李璨琛女兒李元元（Lucy）最近變成MC粉絲並在家高唱他的歌曲，MC表示有看到她的影片：「我睇到都冧咗，睇公司安排。（Kaho：有嘢搵佢拍？出兒歌都好）都好，因為我叫三歲，其實Lucy係家姐。」Kaho笑言自己的作品就如兒歌一樣：「啱所有人聽，三歲到八十歲都啱聽，小朋友又啱唱。同埋兒歌好永恆，希望做啲好永恆嘅歌，咁就兒歌。」

MC張天賦，洪嘉豪等藝人今日（26日）出席NFT發布會。（梁碧玲攝）

Kaho亦將於今晚（27日）12時推出新歌《及時行樂》：「首歌12月已經做咗，但佢係一首過期嘅聖誕歌。歌名係《及時行樂》，就係話畀你聽，你冇及時行樂就會miss咗，所以過咗期先出呢首歌就啱晒。重點係呢隻歌準備出碟，隻碟如無意外應該三月到會出，不過疫情就真係未知。」MC亦透露今年將會推出多首作品：「暫時做緊兩首歌，同以往曲風大有不同，大家就期待下。」

MC和Kaho與MV女主角有親密接觸時，粉絲難免會有小醋意，問到會否找對方拍MV時，MC搭着Kaho膊頭說：「可能之後同公司商量下，洪嘉豪可唔可以做我下一任男主角。（Kaho：男主角又好，女主角都得。）我哋一齊行下超級市場。」Kaho隨即回應：「其實不嬲都應該同我行。（MC：嗰日有搵過你，不過你唔得閒。）」

Kaho亦將於今晚（27日）12時推出新歌《及時行樂》，亦透露將於三月出碟。（梁碧玲攝）

另外，MC成為廣告商新寵兒，他說廣告方面足夠，Kaho搞笑指：「我哋心中富有，窮小子不嬲都心中富有。」MC點頭表示認同：「好多謝佢哋有信心交個品牌畀我為佢哋宣傳。（如果有超級市場搵你代言？）無任歡迎，呢個新聞真係令好多唔識我嘅人都識我，可能對某啲歌都有幫助，有啲二次元創作，令更加多人去聽原曲。當然一定有唔好嘅嘢，我覺得好嘅嘢多啲，唔介意，如果有超級市場嘅代言，淨低嘅就交畀公司傾。」

+ 5

同場加映

25歲MC張天賦成廣告商新寵兒 三個月冇停手勁接30個廣告！