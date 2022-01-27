余香凝孖同門姊妹拍賀年節目食唔停　梁式昕自爆下廚「惹火」經歷

臨近過年，余香凝（Jennifer）與同公司的徐頴堃（Erica）、陳穎欣（Yanny）、吳嘉禧（Cheronna）、余潔滢（Zoe）及梁式昕（Catrina）早前拍攝香港開電視的賀年飲食節目，分開與幾位城中知名廚師Ricky、Jacky、小儀及Anson炮製多款不同的賀年菜式。

余香凝與徐頴堃等同門姊妹早前與多位城中名廚拍節目。

由於今次與多位廚神合作，眾人均表示特別留肚前來拍攝，Zoe更笑言今次是來食多過幫手，她笑說︰「Lunch時同Catrina一齊Share一個飯，留肚等食好嘢，有鮑魚又有龍蝦。今次拍攝都有偷師，希望學完煮到，希望新年可以煮到餐好畀屋企人食。」Erica則說︰「新年我都會試下煮佢哋嘅菜式畀屋企人，記得中學時期學煮飯，第一次整蜜糖雞翼，哥哥同阿姨做白老鼠，阿姨食到個嘴冇停過笑，係一個好好嘅鼓勵。」

首次拍攝飲食節目的Catrina則表示以往在外國讀書時，試過與同學上網自學整賀年糕點，不過味道就認真一般，她更自爆︰「外國讀書時剛搬屋，有一晚煮嘢食時，忘記擺咗隻木叉喺爐頭上燒着咗，整響火警鐘，成棟樓嘅新鄰居為咗我要走火警。」

梁式昕（左）自爆下廚「惹火」經歷。

已為人母的Jennifer同樣下廚時非常「惹火」，自言有「強迫症」的她因一紙巾嚇到心慌慌，她笑說︰「我有少少強迫症，如果污糟咗就要即刻抹，試過開住個爐，爐頭附近有少少污糟咗，我拎紙巾去抹，點知燒着咗張紙巾，當時真係好驚。自此之後，都會提醒自己要煮好先去抹。」不過她對自已廚藝有信心，她說︰「算係鍾意下廚，之前煮中式，試過一次煮九個餸，因為屋企都比較多人。老公鍾意我煲湯同煮雞翼，佢讚我整雞翼好好食，囡囡大個啲可以食更多唔同食物時，我都會成日煮嘢畀佢食。」

好專心聽名廚教路。

而Yanny不但向現場4位廚師偷師，還大讚其中一位女廚師小儀，她說︰「我覺得佢好叻，做中廚又身型嬌少，仲識拋鑊，有自己私房菜，好佩服佢。 」Cheronna則大讚幾位廚師相當搞笑︰「佢哋見Yanny鍾意食嘢，就叫佢搵識下廚的另一半。」對此Yanny表示︰「其實呢個係我以前的目標，不過依家有另一半就冇諗，但如果我係單身嘅話，我好想對方煮嘢畀我食，唔係得我煮畀佢食。」